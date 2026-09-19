Roma e Inter de Milão protagonizaram partida emocionante no Estádio OlímpicoAndreas Solaro / AFP
Dois gols de Lautaro Martínez no segundo tempo (46' e 79') garantiram um ponto para a Inter, depois que Manu Koné (6' e 37') também marcou duas vezes para colocar os 'giallorossi' em vantagem na primeira etapa.
"Jogamos de igual para igual. Qualquer uma das duas equipes poderia ter vencido", destacou o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini.
Cristian Chivu, treinador da Inter, revelou que deu uma bronca nos jogadores no intervalo, embora tenha se recusado a detalhar o que disse: "Isso fica entre eles e eu".
"Prefiro focar no segundo tempo, que foi extraordinário em termos de atitude, garra e personalidade. Enfrentamos um grande adversário, sabemos o que a Roma representa e foi uma partida empolgante", acrescentou Chivu.
As duas equipes, que haviam vencido nas quatro primeiras rodadas, seguem no topo da tabela, agora com 13 pontos cada.
Lazio encosta
O Como, com dez pontos, pode se igualar às líderes em caso de vitória sobre o Frosinone no domingo.
O duelo entre Inter e Roma na capital italiana foi disputado apenas algumas horas após o anúncio da morte de Sandro Mazzola, ídolo 'nerazzurro' nos anos 1960.
Antes do início da partida, os dois times renderam homenagem a Mazzola, que só vestiu a camisa da Inter e da seleção da Itália em sua carreira.
A Roma começou a todo vapor e foi para o intervalo com uma vantagem de dois gols, mas que poderia ter sido maior a equipe tivesse aproveitado melhor as chances que criou nos primeiros 45 minutos.
Cagliari na zona da Champions
Lautaro Martínez já soma 4 gols nesta edição da Serie A e fica a dois do holandês Donyell Malen, da Roma, que passou em branco neste sábado.
Mais cedo, o surpreendente Cagliari derrotou a Udinese por 1 a 0 e subiu para a quarta colocação colocação, a um ponto de Roma, Inter e Lazio, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões.
O autor do único gol da partida foi Daniel Maldini, filho do lendário defensor do Milan Paolo Maldini e neto de Cesare Maldini, que também foi jogador e técnico da seleção italiana.
Por sua vez, Bologna e Torino empataram em 1 a 1 e permanecem na segunda metade da tabela de classificação.
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