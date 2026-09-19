Roma e Inter de Milão protagonizaram partida emocionante no Estádio Olímpico - Andreas Solaro / AFP

Roma e Inter de Milão protagonizaram partida emocionante no Estádio OlímpicoAndreas Solaro / AFP

Publicado 19/09/2026 16:53 | Atualizado 19/09/2026 18:53

A Inter de Milão arrancou um empate em 2 a 2 com a Roma neste sábado (19), no Estádio Olímpico, no duelo entre as duas equipes que dividem a liderança do Campeonato Italiano.

Leia mais: Raphinha faz três, e Barcelona vence o Sevilla no Campeonato Espanhol



Dois gols de Lautaro Martínez no segundo tempo (46' e 79') garantiram um ponto para a Inter, depois que Manu Koné (6' e 37') também marcou duas vezes para colocar os 'giallorossi' em vantagem na primeira etapa.



"Jogamos de igual para igual. Qualquer uma das duas equipes poderia ter vencido", destacou o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini.



Cristian Chivu, treinador da Inter, revelou que deu uma bronca nos jogadores no intervalo, embora tenha se recusado a detalhar o que disse: "Isso fica entre eles e eu".



"Prefiro focar no segundo tempo, que foi extraordinário em termos de atitude, garra e personalidade. Enfrentamos um grande adversário, sabemos o que a Roma representa e foi uma partida empolgante", acrescentou Chivu. Dois gols de Lautaro Martínez no segundo tempo (46' e 79') garantiram um ponto para a Inter, depois que Manu Koné (6' e 37') também marcou duas vezes para colocar os 'giallorossi' em vantagem na primeira etapa."Jogamos de igual para igual. Qualquer uma das duas equipes poderia ter vencido", destacou o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini.Cristian Chivu, treinador da Inter, revelou que deu uma bronca nos jogadores no intervalo, embora tenha se recusado a detalhar o que disse: "Isso fica entre eles e eu"."Prefiro focar no segundo tempo, que foi extraordinário em termos de atitude, garra e personalidade. Enfrentamos um grande adversário, sabemos o que a Roma representa e foi uma partida empolgante", acrescentou Chivu.

Leia mais: Memphis pede desculpas por pênalti perdido: ‘Coração partido’



As duas equipes, que haviam vencido nas quatro primeiras rodadas, seguem no topo da tabela, agora com 13 pontos cada. As duas equipes, que haviam vencido nas quatro primeiras rodadas, seguem no topo da tabela, agora com 13 pontos cada.

Lazio encosta

A Lazio também chegou aos 13 pontos, depois de vencer o Venezia fora de casa por 2 a 0.



O Como, com dez pontos, pode se igualar às líderes em caso de vitória sobre o Frosinone no domingo.



O duelo entre Inter e Roma na capital italiana foi disputado apenas algumas horas após o anúncio da morte de Sandro Mazzola, ídolo 'nerazzurro' nos anos 1960.



Antes do início da partida, os dois times renderam homenagem a Mazzola, que só vestiu a camisa da Inter e da seleção da Itália em sua carreira.



A Roma começou a todo vapor e foi para o intervalo com uma vantagem de dois gols, mas que poderia ter sido maior a equipe tivesse aproveitado melhor as chances que criou nos primeiros 45 minutos.

Leia mais: Arsenal é superado pelo Brighton e sofre primeira derrota no Inglês

Cagliari na zona da Champions

A Inter, que na última segunda-feira chegou a ficar com dois gols de desvantagem contra a Udinese, antes de vencer por 5 a 3, voltou a reagir a tempo, pelo menos para conseguir o empate, graças aos dois gols de seu capitão.



Lautaro Martínez já soma 4 gols nesta edição da Serie A e fica a dois do holandês Donyell Malen, da Roma, que passou em branco neste sábado.



Mais cedo, o surpreendente Cagliari derrotou a Udinese por 1 a 0 e subiu para a quarta colocação colocação, a um ponto de Roma, Inter e Lazio, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões.



O autor do único gol da partida foi Daniel Maldini, filho do lendário defensor do Milan Paolo Maldini e neto de Cesare Maldini, que também foi jogador e técnico da seleção italiana.



Por sua vez, Bologna e Torino empataram em 1 a 1 e permanecem na segunda metade da tabela de classificação.