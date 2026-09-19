Marcão foi efetivado até o fim da temporada - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Marcão foi efetivado até o fim da temporadaMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 19/09/2026 18:00

Após se classificar para a semifinal da Libertadores, o Fluminense vira a chave e busca retornar para o G-4 do Brasileirão. O técnico Marcão deve poupar jogadores desgastados e prepara mudanças no time titular para o jogo contra o Corinthians, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada da competição.

O setor que deve ter mais mudanças é o meio-campo, segundo o "ge". Hércules, que vinha sofrendo com dores e jogando no sacrifício, e Ganso vão dar lugar a Nonato e Lucho Acosta. O volante volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na Libertadores, enquanto a escolha pelo meia argentino é alternativa tática para encarar o Corinthians.

Além disso, Marcão também prepara uma mudança no ataque. O treinador testou Serna no lugar de Soteldo, que voltou a apresentar uma queda de desempenho nos últimos jogos. Com isso, o colombiano deve formar ataque ao lado de Canobbio e Hulk, que não enfrentou o Atlético-MG por causa de uma cláusula contratual após a saída do clube mineiro.

O Fluminense deve ir a campo contra o Corinthians escalado com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Hulk.

Em quinto lugar no Brasileirão, o Fluminense busca um equilíbrio como visitante na competição. Dono da melhor campanha dentro de casa, o Tricolor tem oscilado longe dos seus domínios e tem apenas a 13ª melhor campanha. No ano passado, o Time de Guerreiros venceu o Corinthians por 2 a 1, no último encontro na Neo Química Arena.