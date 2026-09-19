Marcão foi efetivado até o fim da temporadaMarcelo Gonçalves / Fluminense
Marcão testa mudanças, e Lucho e Serna devem ganhar chance no Fluminense
Treinador faz testes no meio-campo e deve preservar jogadores após jogo intenso contra o Platense, da Argentina, pela Libertadores
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Platense é punido por confusão diante do Fluminense na Libertadores
Clube argentino cumprirá dois jogos com portões fechados após episódios de violência na eliminação para o Tricolor das Laranjeiras
Agentes de atacante do Fluminense desistem de processo contra ex-clube
Jogador, de 29 anos, chegou ao Tricolor no meio do ano passado e até o momento viveu altos e baixos com a camisa do clube
Vampeta compara elenco de Fluminense com Palmeiras: 'Não fica longe'
Ex-jogador e comentarista da Jovem Pan afirmou que a diferença entre os times não é tão grande e fez comparações entre os adversários
Ignácio volta a participar de treino com elenco do Fluminense
Zagueiro, de 29 anos, não entra em campo desde o clássico contra o Vasco pelo Brasileiro no último dia 5 por lesão na coxa esquerda
Fluminense busca equilíbrio para Brasileirão e semi da Libertadores
Marcão admite desempenho ruim do Tricolor como visitante e aponta o que pode ser feito por mudança na reta final da temporada
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