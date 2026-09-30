Cristiano Ronaldo jogou a primeira partida de Portugal nesta Data Fifa e ficou fora da segunda - Divulgação / Uefa Euro

Cristiano Ronaldo jogou a primeira partida de Portugal nesta Data Fifa e ficou fora da segundaDivulgação / Uefa Euro

Publicado 30/09/2026 21:05

Cristiano Ronaldo pode pegar um gancho após abandonar a concentração de Portugal , nesta quarta-feira (30), em Copenhague, na Dinamarca. O regulamento disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol prevê suspensão de um a seis meses para jogadores que abandonem ou não compareçam injustificadamente a treino, jogo ou atividade das seleções nacionais.

"O jogador que, regularmente convocado, abandone ou não compareça injustificadamente a treino, jogo ou atividade das seleções nacionais ou relacionada com a representação desportiva da FPF ou de Portugal, é sancionado com suspensão de um a seis meses e, acessoriamente e se for jogador profissional, com multa entre 5 e 10 UC (cerca de 500 e 1.000 euros, sendo 102 euros por unidade de conta)", diz o regulamento.

Incomodado com a situação, Cristiano Ronaldo ficou fora dos últimos dois treinos de Portugal . O craque conversou com o técnico Jorge Jesus em Copenhague, antes do treino de terça-feira (29), na véspera da partida contra Dinamarca. O jogador tomou café, mexeu no celular e, logo depois, deixou o campo e retornou ao hotel onde a delegação está concentrada.

A questão sobre o espaço de Cristiano Ronaldo nesta nova fase da seleção portuguesa já foi discutida entre os dois. O aviso é de que ele não terá privilégios e que sua presença no time titular não será garantida apenas pelo nome. Durante a entrevista coletiva nesta quarta-feira (30), Jorge Jesus tentou minimizar a situação. Horas depois, o jogador anunciou que estava se retirando da delegação.