Cristiano Ronaldo jogou a primeira partida de Portugal nesta Data Fifa e ficou fora da segundaDivulgação / Uefa Euro
Cristiano Ronaldo pode ser suspenso após abandonar Portugal
Regulamento Disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol prevê suspensão de seis meses para jogadores que abandonem a concentração
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Camisa do último título de Michael Jordan é leiloada por R$ 63 milhões
Maior jogador da história do basquete utilizou a peça no terceiro jogo das finais da NBA em 1998, na vitória sobre o Utah Jazz
Mourinho opina sobre CR7 após saída de Portugal: 'Não é mais o mesmo'
Além de comentar atitude do astro, treinador do Real Madrid aproveitou a deixa para elogiar a postura de Jorge Jesus perante a polêmica
Universidade de Buenos Aires homenageará Messi com doutorado
Tributo será concedido ao astro na próxima terça-feira (6), antes da despedida do jogador da seleção argentina contra o Benin
Vasco recebe requisitos para enfrentar o Boca em São Januário
Cruz-Maltino teve reunião com a Ferj e forças de segurança nesta quarta (30), e ouviu instruções para receber 4 mil argentinos no estádio
Cristiano Ronaldo não ficava fora de um jogo de Portugal há dois anos
Craque português não entrou em campo na vitória sobre a Noruega, no último domingo (27), e entrou em atrito com o técnico Jorge Jesus
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