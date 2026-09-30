CR7 anunciou saída de PortugalPatricia de Melo Moreira / AFP
O texto foi publicado pouco depois de Cristiano anunciar que havia deixado a delegação lusitana, após uma conversa com Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). A decisão ocorreu em virtude das declarações de Jorge Jesus sobre a ausência do craque na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega.
Em postagem no Instagram, Elma reproduziu uma mensagem que questionava o tratamento recebido pelo irmão.
Na sequência, o texto fez críticas ainda mais duras, dessa vez direcionadas ao povo local: "Em relação aos portugueses, bem... Não merecem ter o melhor em coisa alguma. Somos invejosos, desdenhosos, ignorantes e merecemos voltar à mediocridade que sempre fomos no futebol pré-CR7".
Ao compartilhar a mensagem, ela apenas acrescentou: "Está tudo dito".
Saída de Cristiano
Depois, o atacante explicou a decisão em publicação nas redes sociais.
"Após a coletiva de imprensa do técnico, e no seguimento de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional. A seu tempo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipe nacional, à qual sempre me dediquei. Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipe, sem exceção", escreveu.
O episódio aconteceu na véspera do duelo com a Dinamarca, marcado para esta quinta-feira (1º), às 15h45 (de Brasília), em Copenhague, pela Liga das Nações. Cristiano está fora da partida, e Gonçalo Ramos deve ser titular no ataque.
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