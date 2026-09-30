CR7 anunciou saída de Portugal - Patricia de Melo Moreira / AFP

CR7 anunciou saída de PortugalPatricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 30/09/2026 18:05 | Atualizado 30/09/2026 19:53





O texto foi publicado pouco depois de Cristiano anunciar que havia deixado a delegação lusitana, após uma conversa com Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). A decisão ocorreu em virtude das declarações de Jorge Jesus sobre a ausência do craque na vitória por



Em postagem no Instagram, Elma reproduziu uma mensagem que questionava o tratamento recebido pelo irmão.

A saída de Cristiano Ronaldo da concentração de Portugal ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira (30). Elma Aveiro, irmã mais velha do atacante, compartilhou nas redes sociais uma mensagem de apoio ao jogador que traz fortes críticas.O texto foi publicado pouco depois de Cristiano anunciar que havia deixado a delegação lusitana, após uma conversa com Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). A decisão ocorreu em virtude das declarações de Jorge Jesus sobre a ausência do craque na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega.Em postagem no Instagram, Elma reproduziu uma mensagem que questionava o tratamento recebido pelo irmão.

"CR7 merecia mais respeito. A seleção merecia mais estrutura. O jornalismo português merecia mais competência e menos especulação", dizia a publicação.



Na sequência, o texto fez críticas ainda mais duras, dessa vez direcionadas ao povo local: "Em relação aos portugueses, bem... Não merecem ter o melhor em coisa alguma. Somos invejosos, desdenhosos, ignorantes e merecemos voltar à mediocridade que sempre fomos no futebol pré-CR7".

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Ao compartilhar a mensagem, ela apenas acrescentou: "Está tudo dito".

Ao compartilhar a mensagem, ela apenas acrescentou: "Está tudo dito".

Saída de Cristiano



Cristiano Ronaldo comunicou a saída da delegação horas depois do forte posicionamento de Jorge Jesus. O ex-técnico do Flamengo havia afirmado que manteria suas convicções independentemente das reclamações do atleta.

"Posso prometer o que eu quiser. Sou treinador e disse ao jogador que não era para jogar. 'Vou te levar para o banco. Se precisar de você por 30 minutos, vai jogar. Se não, não vai jogar'. Nunca nenhum jogador vai mudar as minhas ideias. Nem ele (Cristiano) nem ninguém no futebol. Nem nenhum presidente. Nunca, zero", declarou.

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Depois, o atacante explicou a decisão em publicação nas redes sociais.



"Após a coletiva de imprensa do técnico, e no seguimento de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional. A seu tempo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipe nacional, à qual sempre me dediquei. Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipe, sem exceção", escreveu.



O episódio aconteceu na véspera do duelo com a Dinamarca, marcado para esta quinta-feira (1º), às 15h45 (de Brasília), em Copenhague, pela Liga das Nações. Cristiano está fora da partida, e Gonçalo Ramos deve ser titular no ataque. Depois, o atacante explicou a decisão em publicação nas redes sociais."Após a coletiva de imprensa do técnico, e no seguimento de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional. A seu tempo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipe nacional, à qual sempre me dediquei. Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipe, sem exceção", escreveu.O episódio aconteceu na véspera do duelo com a Dinamarca, marcado para esta quinta-feira (1º), às 15h45 (de Brasília), em Copenhague, pela Liga das Nações. Cristiano está fora da partida, e Gonçalo Ramos deve ser titular no ataque.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Vitor Cravo