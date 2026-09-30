Alexandre Pato anuncia investimento no futebol inglêsReprodução / X @Pato
O ex-jogador de Milan e São Paulo anunciou com entusiasmo em suas redes a aquisição. "Um dia muito emocionante, pois anunciamos oficialmente a nossa aquisição do @officiallyntfc. Um momento verdadeiramente único, que marca um capítulo histórico para o futebol. Couro novo. A mesma alma", escreveu Pato.
A very exciting day as we officially announce our ownership of @NTFC. A truly unique moment, and one that marks a historic chapter for football.— PATO (@Pato) September 30, 2026
New leather. Same soul. #ShoeArmy pic.twitter.com/rvXqVV7ukO
Sócios-fundadores da Sports Alpha Capital, Joao Xavier e Tim Chamberlain demonstram, em nota, alegria na conclusão da compra
"Estamos muito satisfeitos por ter concluído nosso investimento no Northampton Town Football Club e extremamente orgulhosos de assumir a gestão de um clube com uma história tão rica, uma torcida apaixonada e um papel importante em sua comunidade."
Os dois ainda falam sobre o futuro do clube inglês.
"Temos planos ambiciosos para o Northampton Town, mas a ambição deve caminhar lado a lado com a sustentabilidade e a compreensão do que o clube representa para as pessoas de Northampton e Northamptonshire", concluem.
Na última temporada, o Northampton encerrou o campeonato na última colocação e acabou rebaixado para a League Two, quarta e última divisão profissional da federação. Agora, o clube está na 22ª posição, com setes partidas disputadas e apenas uma vitória
O Northampton ainda conta com uma equipe profissional feminina, presente também na quarta divisão inglesa.
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