Mauro Júnior foi convocado pela primeira vez para a SeleçãoPatrick Hamilton / AFP

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Rodrigo Souza
Convocado pela primeira vez, Mauro Júnior deixou uma boa impressão nos primeiros minutos com a camisa da seleção brasileira. O lateral-esquerdo, de 27 anos, foi titular na vitória sobre a Austrália por 4 a 2, na última terça-feira (29), em Brisbane, e se destacou pelo desempenho defensivo. O jogador pode ganhar uma nova oportunidade contra a Índia, no sábado (3), em Calcutá.
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Na vitória sobre a Austrália, Mauro Júnior foi o líder em ações defensivas (13), colaborando com seis cortes e cinco desarmes, além de duas interceptações. Foi o maior número de ações defensivas em um jogo da Seleção desde 2019. No período, Éder Militão, Vanderson e Casemiro também chegaram a ter 13 ações defensivas em uma partida.
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A Seleção vem sofrendo com problemas nas laterais nos últimos anos. Na busca por novos nomes para as posições, Carlo Ancelotti convocou Mauro Júnior pela primeira vez. Embora seja lateral de origem e tenha se destacado pela atuação defensiva, ele tem capacidade para jogar no meio-campo e chamou a atenção do treinador italiano por sua característica ofensiva.
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"Eu não sabia que era assim. A hora que ele falou Douglas Santos [lateral] e pulou para o Jair [zagueiro], eu pensei que já era. Sempre tive essa esperança de jogar pela Seleção Brasileira. Sempre trabalhei muito, muito duro para poder chegar nesse nível. Foi muito esforço, e acredito que esse é um presente por um trabalho feito aí há nove anos aqui no PSV", disse ao site oficial da Fifa.
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Nascido no interior de São Paulo, Mauro Júnior foi revelado pelo Desportivo Brasil antes de se transferir para o PSV, da Holanda, em 2017, ainda com 18 anos. Há quase uma década no clube holandês, o jogador foi emprestado para o Heracles Almelo, na temporada 2019/20. Depois, retornou para o time de Eindhoven e, desde então, se firmou.
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Mauro Júnior foi convocado pela primeira vez para a Seleção
Mauro Júnior aproveitou a chance em sua primeira convocação