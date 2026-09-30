Cobrando pênalti, Raphinha voltou a marcar com a camisa da seleção brasileira durante a vitória por 4 a 2 diante da Austrália, em Brisbane, mas saiu de campo lesionado Rafael Ribeiro / CBF

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Theo Faria
Raphinha passou por exame de imagem nesta quarta-feira (30) e teve confirmado um pequeno edema muscular na região posterior da coxa direita. Sendo assim, por precaução, o atacante foi cortado da seleção brasileira. Nenhum jogador será convocado para substituí-lo.
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Ele sentiu o incômodo no primeiro tempo da vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, na terça-feira (29), no Suncorp Stadium, em Brisbane. Na ocasião, foi substituído por Endrick no intervalo.

Agora, o camisa 10 iniciará o processo de recuperação e não estará à disposição de Carlo Ancelotti para o amistoso com a Índia, no último compromisso nesta Data Fifa. A partida acontecerá no sábado (3), às 11h (de Brasília), em Calcutá.
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Mais uma vez a coxa direita

Raphinha sofreu com problemas na mesma região na temporada passada. O atacante, inclusive, machucou a coxa direita na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 e não conseguiu entrar em campo no restante do torneio internacional.

Ele só atuou no empate com Marrocos (1 a 1) e na vitória sobre o Haiti (3 a 0), quando se lesionou na reta final do primeiro tempo e foi substituído.
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Dor de cabeça para o Barcelona

Raphinha é um dos principais jogadores não só da seleção brasileira, mas também do Barcelona. Em 2026/27, passa por uma fase iluminada no time catalão. No total, já soma 14 gols e três assistências em oito jogos, sendo todos entre os titulares.
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O comunicado da CBF

“O atleta Raphinha passou, nesta quarta-feira (30), por exame de imagem que constatou um pequeno edema muscular na região posterior da coxa direita. Por precaução e visando sua pronta recuperação, o jogador será liberado da Seleção Brasileira. Nenhum atleta será convocado em seu lugar para o amistoso contra a Índia.”
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