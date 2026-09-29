Raphinha estava em débito na seleção brasileira e conseguiu reduzir essa 'dívida' na vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, nesta terça-feira (29). Ao marcar o segundo gol, em cobrança de pênalti, o atacante do Barcelona voltou a balançar redes por seu país após 10 partidas em branco.
O longo jejum durava desde março de 2025, na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Coincidentemente, ele não marcou mais desde a polêmica declaração que deu em entrevista Romário, quando disse que iria fazer gol no clássico com a Argentina e que também daria "porrada neles no campo ou fora".
Apesar da alegria pelo gol, Raphinha não saiu de campo satisfeito. Afinal, precisou ser substituído no intervalo com um incômodo muscular em uma das coxas, mas a CBF não confirmou qual.
A tendência é que o atacante não entre em campo no último amistoso da seleção brasileira desta Data Fifa, no sábado (3) às 11h (de Brasília), contra a Índia, em Calcutá. A situação preocupa não apenas a seleção brasileira como o Barcelona.
A questão física gera apreensão devido ao histórico recente de lesões musculares, que atrapalharam a temporada passada. Foram sequências de problemas na coxa direita, com três recaídas.
A imprensa espanhola teme por uma nova lesão e demonstrou sinal de alerta em suas publicações. O 'Marca', por exemplo, escreveu "Os piores temores do Barça se confirmaram"; enquanto o 'Mundo Deportivo' decretou que são "Notícias inquietantes"; e o 'Diário AS' disse que "acenderam alarmes com Raphinha durante a partida contra a Austrália".
Já o atual momento de Raphinha era animador, com início avassalador na atual temporada. Foram 14 gols e três assistências em apenas 8 partidas pelo clube catalão, atuando em uma nova posição, como centroavante. Inclusive, o técnico Carlo Ancelotti o escalou nessa função no amistoso desta terça-feira.
O jejum de gol do atacante que acabou na Seleção
Brasil 1x1 Austrália - 25/9/2026 - Amistoso
- Brasil 3x0 Haiti - 20/6/2026 - Copa do Mundo
- Brasil 1x1 Marrocos - 13/6/2026 - Copa do Mundo
- Brasil 2x1 Egito - 6/6/2026 - Amistoso
- Brasil 6x2 Panamá - 31/5/2026 - Amistoso
- Brasil 1x2 França - 26/3/2026 - Amistoso
- Bolívia 1x0 Brasil - 10/9/2025 - Eliminatórias da Copa do Mundo
- Brasil 3x0 Chile - 5/9/2025 - Eliminatórias da Copa do Mundo
- Brasil 1x0 Paraguai - 11/6/2025 - Eliminatórias da Copa do Mundo
- Argentina 4x1 Brasil - 26/3/2025 - Eliminatórias da Copa do Mundo
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