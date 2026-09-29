Momento em que Raphinha cobra o pênalti para fazer o segundo gol do Brasil sobre a AustráliaRafael Ribeiro / CBF

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Hugo Perruso
Raphinha estava em débito na seleção brasileira e conseguiu reduzir essa 'dívida' na vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, nesta terça-feira (29). Ao marcar o segundo gol, em cobrança de pênalti, o atacante do Barcelona voltou a balançar redes por seu país após 10 partidas em branco.
O longo jejum durava desde março de 2025, na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Coincidentemente, ele não marcou mais desde a polêmica declaração que deu em entrevista Romário, quando disse que iria fazer gol no clássico com a Argentina e que também daria "porrada neles no campo ou fora".
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O problema físico de Raphinha

Apesar da alegria pelo gol, Raphinha não saiu de campo satisfeito. Afinal, precisou ser substituído no intervalo com um incômodo muscular em uma das coxas, mas a CBF não confirmou qual.
A tendência é que o atacante não entre em campo no último amistoso da seleção brasileira desta Data Fifa, no sábado (3) às 11h (de Brasília), contra a Índia, em Calcutá. A situação preocupa não apenas a seleção brasileira como o Barcelona.
A questão física gera apreensão devido ao histórico recente de lesões musculares, que atrapalharam a temporada passada. Foram sequências de problemas na coxa direita, com três recaídas.
A imprensa espanhola teme por uma nova lesão e demonstrou sinal de alerta em suas publicações. O 'Marca', por exemplo, escreveu "Os piores temores do Barça se confirmaram"; enquanto o 'Mundo Deportivo' decretou que são "Notícias inquietantes"; e o 'Diário AS' disse que "acenderam alarmes com Raphinha durante a partida contra a Austrália".
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Já o atual momento de Raphinha era animador, com início avassalador na atual temporada. Foram 14 gols e três assistências em apenas 8 partidas pelo clube catalão, atuando em uma nova posição, como centroavante. Inclusive, o técnico Carlo Ancelotti o escalou nessa função no amistoso desta terça-feira.

O jejum de gol do atacante que acabou na Seleção

Brasil 1x1 Austrália - 25/9/2026 - Amistoso

- Brasil 3x0 Haiti - 20/6/2026 - Copa do Mundo

- Brasil 1x1 Marrocos - 13/6/2026 - Copa do Mundo

- Brasil 2x1 Egito - 6/6/2026 - Amistoso

- Brasil 6x2 Panamá - 31/5/2026 - Amistoso

- Brasil 1x2 França - 26/3/2026 - Amistoso

- Bolívia 1x0 Brasil - 10/9/2025 - Eliminatórias da Copa do Mundo

- Brasil 3x0 Chile - 5/9/2025 - Eliminatórias da Copa do Mundo

- Brasil 1x0 Paraguai - 11/6/2025 - Eliminatórias da Copa do Mundo

- Argentina 4x1 Brasil - 26/3/2025 - Eliminatórias da Copa do Mundo