Baltimore Ravens venceu o Dallas Cowboys, no MaracanãArmando Paiva/Parceiro/Agência O Dia
Jogo da NFL no Rio bate recorde de audiência nos Estados Unidos
Primeira partida da história da liga de futebol americano na cidade teve 24,9 milhões de espectadores, com pico de 30 milhões
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Gatito se surpreende com carinho da torcida botafoguense: 'Gratidão'
Goleiro é o estrangeiro com mais partidas na história do Glorioso; ele afirmou que não esperava um reconhecimento tão grande dos alvinegros
'Estou pronto', diz brasileiro sobre vaga na F1 na próxima temporada
Rafael Câmara, de 21 anos, é cotado para assumir um lugar na montadora Haas, substituindo Esteban Ocon; 'será um sonho', afirmou o piloto
Marcão aproveita período sem jogos para observar base do Fluminense
Treinador esteve presente no clássico da categoria sub-20, contra o Flamengo, no último sábado (26), para acompanhar alguns jogadores
Brenner avança em tratamento e se aproxima de retorno ao Vasco
Fora de combate desde o início de agosto, quando sofreu lesão ligamentar no pé esquerdo, atacante está na fase final de transição
Vasco pode ceder até 20% de São Januário para Boca Juniors; entenda
Cruz-Maltino deve ceder ao menos quatro mil ingressos para os visitantes, por conta de regulamento obrigatório da Conmebol
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