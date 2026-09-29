Baltimore Ravens venceu o Dallas Cowboys, no Maracanã - Armando Paiva/Parceiro/Agência O Dia

Baltimore Ravens venceu o Dallas Cowboys, no MaracanãArmando Paiva/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 29/09/2026 20:10

O primeiro jogo da história da NFL no Rio de Janeiro bateu recorde de audiência. A vitória do Baltimore Ravens sobre o Dallas Cowboys por 34 a 31 , no último domingo (27), no Maracanã, se tornou a partida internacional da liga mais assistida de todos os tempos, com 24,9 milhões de espectadores. O pico de audiência chegou a bater 30 milhões, segundo o canal "CBS".

O recorde pertencia a outro jogo realizado no Brasil. No ano passado, a vitória do Los Angeles Chargers sobre o Kansas City Chiefs registrou 16,2 milhões de espectadores. Já o triunfo do New York Jets sobre o Miami Dolphins em Londres, em 2015, teve 9,9 milhões de pessoas assistindo e ocupa o terceiro lugar do ranking de audiência.

A NFL terá a temporada mais internacional da sua história. Até o fim de 2025, foram 62 jogos de temporada regular realizados fora dos Estados Unidos. Em 2026, serão nove jogos internacionais, levando o total para 71 após a temporada de 2026. O jogo no Rio de Janeiro, que estreou no calendário da liga, foi o segundo. Antes, o San Francisco 49ers venceu o Los Angeles Rams em Melbourne, na Austrália.

A escolha do Rio de Janeiro representa também uma expansão dentro do próprio projeto brasileiro. Depois de duas partidas em São Paulo, a NFL chegou ao Rio de Janeiro e preparou uma semana inteira de eventos e ativações pela cidade, com instalações na Praia de Botafogo, na Lagoa Rodrigo de Freitas e em Copacabana, além de experiências para os torcedores no próprio estádio no dia da partida.

A liga ainda vai passar por Londres, Paris, Madrid, Munique e Cidade do México. Três cidades são estreantes no calendário internacional: Melbourne, Rio de Janeiro e Paris. Com mais de 36 milhões de fãs, o Brasil tem o segundo maior público internacional da liga de futebol americano. A realização do terceiro jogo consecutivo no país mostra a continuidade do projeto iniciado em São Paulo e agora levado ao Rio de Janeiro.