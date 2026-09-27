Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentaram neste domingo (27), no Maracanã - Armando Paiva/Parceiro/Agência O Dia

Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentaram neste domingo (27), no MaracanãArmando Paiva/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 27/09/2026 20:47 | Atualizado 28/09/2026 14:27

O Maracanã e o Rio de Janeiro viveram neste domingo (27) um dia especial e histórico . Pela primeira vez, a cidade e o estádio receberam uma partida da NFL. E foi com casa cheia, 72.792 torcedores estiveram presentes, batendo o recorde de público em 2026 do "Maior do Mundo". No gramado, um verdadeiro jogão com diversas reviravoltas. Com um field goal convertido por Tyler Loop no último segundo, o Baltimore Ravens levou a melhor e derrotou o Dallas Cowboys por 34 a 31.

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Apesar do jogo no Rio de Janeiro fazer parte do calendário internacional da NFL e dar a impressão de ser uma partida neutra, o Dallas Cowboys era considerado o mandante do confronto. A franquia do Texas começou com a posse de bola e logo no primeiro ataque conseguiu pontuar com field goal de Brandon Aubrey e inaugurar o placar no Maracanã: 3 a 0.

O primeiro touchdown da história da NFL no Rio de Janeiro é de Javonte Williams, do Dallas Cowboys. pic.twitter.com/m9QTUl0lGA — Rodrigo (@rodrigocrs_) September 27, 2026



O Baltimore Ravens teve dificuldades nas primeiras posses e logo devolveu a bola para Dallas. Os Cowboys mais uma vez foram eficientes na construção das jogadas e deram trabalho para a defesa dos Ravens. KaVontae Turpin conseguiu uma importante recepção numa terceira descida para deixar o time em condição de touchdown. Na sequência, Javonte Williams anotou o primeiro touchdown do jogo: 10 a 0. O Baltimore Ravens teve dificuldades nas primeiras posses e logo devolveu a bola para Dallas. Os Cowboys mais uma vez foram eficientes na construção das jogadas e deram trabalho para a defesa dos Ravens. KaVontae Turpin conseguiu uma importante recepção numa terceira descida para deixar o time em condição de touchdown. Na sequência, Javonte Williams anotou o primeiro touchdown do jogo: 10 a 0.

O primeiro touchdown do Baltimore Ravens no Maracanã é de Derrick Henry. pic.twitter.com/VU6J1WwH7c

Após a dificuldade inicial, o Baltimore Ravens conseguiu encaixar os seus primeiros ataques. Lamar Jackson conseguiu uma importante corrida para os Ravens, enfim, chegarem ao campo de ataque. Depois, Zay Flowers conseguiu uma recepção para deixar o time em condição de chegar na end zone. Um dos destaques dos Ravens, Derrick Henry foi responsável por anotar o primeiro touchdown da equipe no jogo e diminuir o placar no Maracanã para 10 a 7.

O Baltimore Ravens ganhou confiança. Pela primeira vez, a equipe conseguiu neutralizar o ataque dos Cowboys, que precisaram devolver a posse de bola após as tentativas frustradas de Dak Prescott para conectar o ataque. Na sequência, Lamar Jackson voltou a brilhar. O quarterback dos Ravens lançou uma bola de quase 60 jardas que virou uma descida para o gol. Derrick Henry usou mais uma vez sua força física para desmontar a defesa de Dallas e virar o placar: 14 a 10.

As defesas trabalharam no segundo quarto e conseguiram neutralizar os ataques na sequência do segundo quarto. Dallas e Baltimore tentaram, mas não conseguiram chegar na end zone. Tyler Loop converteu um field goal para os Ravens, que abriu 17 a 10. Já os Cowboys, por sua vez, conseguiram chegar na linha de 30 jardas após CeeDee Lamb conseguir uma recepção. Porém, o ataque terminou apenas em field goal de Brandon Aubrey: 17 a 13.

O placar permaneceu igual até cerca de 3 minutos para o fim do terceiro quarto. A história mudou quando Lamar Jackson conseguiu encaixar os passes. Os Ravens conseguiram ganhar jardas em corridas com Lamar e Derrick Henry em sequência. O ataque terminou em touchdown de Chris Moore, que colocou a vantagem dos Ravens em 24 a 13. Porém, Dallas voltou para o jogo logo na sequência. Dak Prescott, enfim, brilhou. O quarterback deu passe para Jake Ferguson anotar touchdown e, depois, para CeeDee Lamb na conversão de dois pontos: 24 a 21.

O Baltimore Ravens começou o último quarto no ataque. Zay Flowers conseguiu uma corrida que deixou a equipe em frente a end zone. Dallas conseguiu defender as três tentativas, mas o Ravens insistiram na quarta tentativa para 1 jarda. Porém, Donovan Ezeiruaku impediu o avanço de Lamar Jackson. Confiantes, os Cowboys conseguiram sair de perto da end zone de defesa para a linha de 45 jardas após lançamento de Dak Prescott para George Pickens. O ataque terminou em touchdown de KaVontae Turpin. Virada de Dallas no Maraca, 28 a 24.

A emoção tomou conta do jogo nos minutos finais. O Baltimore Ravens tentou correr atrás do prejuízo, administrou o relógio e tentou deixar o menor tempo possível para Dallas numa possível última posse. Matt Hibner anotou touchdown a 1:20 do fim e decretou a virada dos Ravens: 31 a 28. Mas os Cowboys não desistiram. Liderado por Dak Prescott, o time conseguiu o field goal com Brandon Aubrey e deixou tudo igual no Maracanã: 31 a 31.

Quando tudo parecia acabado, a estrela de Lamar Jackson brilhou nos minutos finais. Faltando 1 segundo, Zay Flowers conseguiu uma recepção que deixou os Ravens em condição de chutar um field goal. Tyler Loop acertou o pé e garantiu a vitória de Baltimore no primeiro jogo da história no Rio: 34 a 31.