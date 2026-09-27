Neymar em evento no Maracanã - Daniel Brasil / Maracanã e Luiz França / MaracaTV

Neymar em evento no MaracanãDaniel Brasil / Maracanã e Luiz França / MaracaTV

Publicado 27/09/2026 18:46

Camisa 10 da seleção brasileira na última Copa, o atacante Neymar, de 34 anos, compareceu ao Maracanã par acompanhar a partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, equipes da NFL, principal liga de futebol americano, realizada neste domingo (27).

O atacante chegou ao lado de Bruna Biancardi, sua mulher, que está grávida de Mariah. O casal já tem outras filhas: Mavie e Mel. Neymar também é pai de Davi Lucca e Helena, de relacionamentos anteriores. O camisa 10 do Santos recebeu uma camisa personalizada do Dallas Cowboys.

Além do camisa 10 e da sua mulher, outras personalidades como Cafu, Virgínia Fonseca, Luciano Huck, Pedro Scooby, Cléo Pires e Érika Januza também marcaram presença. Representantes de clubes do Rio como o lateral-esquerdo Alex Telles, do Botafogo, o goleiro Fábio, do Fluminense, e os jogadores do Flamengo, Emerson Royal, Saúl e Léo Ortiz também estiveram no local.

É a terceira vez que o Brasil recebe um evento da NFL, a primeira no Rio de Janeiro. Em 2024, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers jogaram na Neo Química Arena e no ano passado, o mesmo estádio recebeu Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs.

O Rio de Janeiro está recebendo neste domingo (27) o seu primeiro evento da NFL em sua história. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, equipes da liga de futebol americano, vão se enfrentar no Maracanã, às 17h25 (de Brasília).

Neste domingo (27), a abertura dos portões do estádio iniciou às 13h25. A força-tarefa conta com cerca de 900 agentes de oito secretarias e órgãos municipais, atuando nos serviços de trânsito, transportes, saúde, limpeza e ordem urbana, e quase 600 policiais militares, civis e bombeiros.



A National Football League (NFL) anunciou um compromisso de cinco anos para realizar pelo menos três jogos da temporada regular do campeonato de futebol americano na cidade do Rio de Janeiro, durante a vigência do contrato, a partir de 2026. A NFL prioriza a expansão global e leva seus jogos internacionais para novas cidades ao redor do mundo. Com mais de 36 milhões de fãs da NFL no Brasil, a liga retornará ao país na próxima temporada tendo como palco o tradicional estádio do Maracanã.