Cafu em evento da NFL no RioReprodução / Rodrigo Costa
Cafu na área. O pentacampeão mundial está presente no Maracanã para acompanhar o primeiro jogo da história da NFL no Rio. pic.twitter.com/T7YdlBGVFs— Rodrigo (@rodrigocrs_) September 27, 2026
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Cafu em evento da NFL no RioReprodução / Rodrigo Costa
Cafu na área. O pentacampeão mundial está presente no Maracanã para acompanhar o primeiro jogo da história da NFL no Rio. pic.twitter.com/T7YdlBGVFs— Rodrigo (@rodrigocrs_) September 27, 2026
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