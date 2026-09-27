Cafu em evento da NFL no Rio - Reprodução / Rodrigo Costa

Cafu em evento da NFL no RioReprodução / Rodrigo Costa

Publicado 27/09/2026 16:56 | Atualizado 28/09/2026 14:27

O Rio de Janeiro recebe um grande espetáculo do esporte global neste domingo (27) na partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, válida pela NFL, liga de futebol americano. Além de torcedores de toda parte do mundo, grandes personalidades estão no Maracanã. O ex-lateral da seleção brasileira, Cafu, de 56 anos, apareceu no telão e levantou os torcedores antes do jogo.

Cafu na área. O pentacampeão mundial está presente no Maracanã para acompanhar o primeiro jogo da história da NFL no Rio. pic.twitter.com/T7YdlBGVFs — Rodrigo (@rodrigocrs_) September 27, 2026

Cafu teve passagens por grandes clubes do futebol mundial como São Paulo, Roma e Milan. Ele defendeu a seleção brasileira em quatro Copas, sendo bicampeão mundial, o único atleta a disputar três finais seguidas e também foi capitão do pentacampeonato em 2022.

É a terceira vez que o Brasil recebe um evento da NFL, a primeira no Rio de Janeiro. Em 2024, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers jogaram na Neo Química Arena e no ano passado, o mesmo estádio recebeu Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs.

O Rio de Janeiro está recebendo neste domingo (27) o seu primeiro evento da NFL em sua história. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, equipes da liga de futebol americano, vão se enfrentar no Maracanã, às 17h25 (de Brasília).

Neste domingo (27), a abertura dos portões do estádio iniciou às 13h25. A força-tarefa conta com cerca de 900 agentes de oito secretarias e órgãos municipais, atuando nos serviços de trânsito, transportes, saúde, limpeza e ordem urbana, e quase 600 policiais militares, civis e bombeiros.

A National Football League (NFL) anunciou um compromisso de cinco anos para realizar pelo menos três jogos da temporada regular do campeonato de futebol americano na cidade do Rio de Janeiro, durante a vigência do contrato, a partir de 2026. A NFL prioriza a expansão global e leva seus jogos internacionais para novas cidades ao redor do mundo. Com mais de 36 milhões de fãs da NFL no Brasil, a liga retornará ao país na próxima temporada tendo como palco o tradicional estádio do Maracanã. O evento também terá apresentações dos artistas Ricky Martin e Pedro Sampaio no show do intervalo.