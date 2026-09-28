Matheuzinho em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Matheuzinho em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 28/09/2026 14:18

O lateral-direito Matheuzinho comparou, em entrevista transmitida nesta segunda-feira (28), a pressão entre representar a seleção brasileira e vestir as camisas do Flamengo, clube que o revelou, e o Corinthians, seu atual time. O jogador estreou pela equipe nacional no amistoso contra a Austrália, na última sexta-feira (25), que terminou empatado em 1 a 1

Na avaliação do atleta, entrar em campo vestindo a "Amarelinha" tem um peso "muito maior". " É um trabalho muito específico. Já passei pelo Flamengo, estou agora no Corinthians, que são as duas maiores torcidas do Brasil. Mas a pressão de vir aqui e representar o Brasil é diferente. Acho que é uma pressão muito maior, uma responsabilidade muito maior", disse, à 'ESPN'.

Apesar disso, ter passado pelo Flamengo e Corinthians o fez criar uma "casca", conforme o próprio atleta. "Claro que, por ter a experiência de jogar nas duas maiores torcidas do Brasil, você tem uma 'casca' maior em chegar aqui e saber lidar um pouco melhor quando você está jogando, mas bate nervosismo. Tem que se preparar mentalmente, tem que se preparar. Mas acho que o mais importante é saber que você está aqui por um motivo, né? Porque você é capaz", ponderou.

Matheuzinho detalhou, ainda, o nervosismo antes da sua estreia. " A psicóloga aqui veio conversar comigo antes da minha estreia. Até porque é uma estreia com a Seleção Brasileira, você fica muito ansioso, fica nervoso. Ela veio falar comigo o que eu achei do ambiente. Acho que, por ter o Hugo [Souza] e o Breno [Bidon] juntos, já dá uma aliviada, e eu conhecendo alguns fora da Seleção, já dá uma tranquilizada a mais. Mas, mesmo assim, eu vim com um friozinho na barriga."

Matheuzinho avalia desempenho

O lateral-direito também avaliou o seu desempenho no jogo, onde entrou de titular e jogou os 90 minutos.

"Acho que fiz uma partida muito segura. Como era minha estreia, procurei fazer o necessário para ajudar a equipe. Claro que sai um peso gigantesco das costas quando começa o jogo. Quando você entende como que é, você vai se soltando mais. Fiquei feliz, individualmente, pela minha partida. Sei que posso entregar muito mais, mas o que o jogo estava pedindo ali no momento e por ser uma estreia, acho que fiz uma partida muito boa. Fiquei satisfeito e feliz."

Próximos compromissos

A seleção brasileira volta a campo para enfrentar novamente a Austrália nesta terça-feira (29), às 7h (horário de Brasília), em Brisbane. Na sequência, o time de Carlo Ancelotti embarca rumo a Calcutá para encarar a Índia no próximo dia 3 de outubro.