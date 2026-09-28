Carlo Ancelotti em ação durante treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Mais artigos de Theo Faria
Theo Faria
Técnico do Brasil, Carlo Ancelotti mostrou não se importar com as críticas neste começo de ciclo de olho na Copa do Mundo de 2030. O comandante italiano também elogiou os jovens que foram convocados para esta Data Fifa, a primeira desde a eliminação nas oitavas de final do Mundial de 2026.
Leia mais: Bidon destaca primeira convocação para a Seleção: ‘Sonho de criança’

“A crítica sempre existiu e vai existir, não afeta a ideia que tenho para o futuro. Afeta zero sobre o que penso do futuro”, declarou o treinador, em entrevista coletiva.

“Gostei muito dos jovens que estão aqui. Do Arthur Dias, que não conhecia, dos goleiros (Pedro Morisco e Otávio), que também não conhecia. Do Bidon, do Bontempo, do Jair. São todas surpresas positivas. Temos futuro, apesar das críticas”, complementou.
Leia mais: Martinelli celebra primeira convocação e revela conversa com Thiago Silva

Ele voltou a dizer que o foco é dar minutagem a novos jogadores: “A prioridade é buscar construir uma geração que possa nos acompanhar na Copa América e na Copa do Mundo. Temos que acompanhar os jovens que possam representar o futuro. Se pensarmos que é bom para o futuro, vamos chamar”.

“Estamos trabalhando para a Seleção ser protagonista. A expectativa de ser treinador da Seleção é muito alta, aqui tem que ganhar a Copa do Mundo. Não lembro um ano em que a expectativa não fosse alta na minha carreira. Tem que ser sempre alta e dar o máximo para nosso trabalho”, afirmou.
Leia mais: Desfalque na Seleção, Militão volta a treinar com o grupo no Real Madrid

Agenda

Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil empatou por 1 a 1 com a Austrália, na última sexta-feira (25). O próximo compromisso será novamente contra os australianos, nesta terça-feira (29), às 7h (de Brasília), em Brisbane. Depois, a adversária será a Índia, no sábado (3), às 11h, em Calcutá.

“Ninguém da comissão técnica, dos jogadores, pensa que vamos jogar apenas um amistoso. Pensamos que vamos representar um país enorme, uma camisa enorme. Para nós, é igual a uma partida de Copa do Mundo. Representamos a maior Seleção da história do futebol”, garantiu.
fotogaleria
Carlo Ancelotti em ação durante treino da seleção brasileira
Ancelotti promoveu mudanças na equipe titular da seleção brasileira para o segundo amistoso diante da Austrália
Convocado para a Copa 2026, Danilo espera evolução na equipe