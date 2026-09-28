Carlo Ancelotti em ação durante treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti em ação durante treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 28/09/2026 09:29

“A crítica sempre existiu e vai existir, não afeta a ideia que tenho para o futuro. Afeta zero sobre o que penso do futuro”, declarou o treinador, em entrevista coletiva.“Gostei muito dos jovens que estão aqui. Do Arthur Dias, que não conhecia, dos goleiros (Pedro Morisco e Otávio), que também não conhecia. Do Bidon, do Bontempo, do Jair. São todas surpresas positivas. Temos futuro, apesar das críticas”, complementou.

Ele voltou a dizer que o foco é dar minutagem a novos jogadores: “A prioridade é buscar construir uma geração que possa nos acompanhar na Copa América e na Copa do Mundo. Temos que acompanhar os jovens que possam representar o futuro. Se pensarmos que é bom para o futuro, vamos chamar”.“Estamos trabalhando para a Seleção ser protagonista. A expectativa de ser treinador da Seleção é muito alta, aqui tem que ganhar a Copa do Mundo. Não lembro um ano em que a expectativa não fosse alta na minha carreira. Tem que ser sempre alta e dar o máximo para nosso trabalho”, afirmou.