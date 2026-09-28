Esposito marcou na goleada da Itália sobre a Turquia por 4 a 1Ozan Kose / AFP
Itália goleia Turquia e vence a primeira com Roberto Mancini
Azzurra faz três gols na etapa inicial com atuação avassaladora e desencanta sob o comando do novo treinador na Liga das Nações
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Presidente da Fifa enviou uma carta a todos os países-membros da entidade com informações sobre os pagamentos adicionais
Vasco realiza jogo-treino contra time de São Paulo nesta quarta
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