Esposito marcou na goleada da Itália sobre a Turquia por 4 a 1 - Ozan Kose / AFP

Esposito marcou na goleada da Itália sobre a Turquia por 4 a 1Ozan Kose / AFP

Publicado 28/09/2026 21:30 | Atualizado 28/09/2026 21:49

O torcedor italiano viveu algo que não sentia há muito tempo. A Itália goleou a Turquia por 4 a 1, nesta segunda-feira (28), em Bursa, pela segunda rodada do Grupo 1 da Liga das Nações , e conquistou a primeira vitória na competição. Também foi a primeira vitória sob o comando de Roberto Mancini. Bastoni, Frattesi, Kayode e Esposito marcaram para a Azzurra, enquanto Yilmaz descontou para os turcos.

Em Bursa, a Itália realizou um primeiro tempo que há muito tempo não se via. Em menos de 30 minutos, a Azurra já vencia por 3 a 0, com bom toque de bola e rapidez no ataque, os italianos também aproveitaram as falhas defensivas da seleção turca. O início avassalador empolgou os torcedores italianos, novamente comandada por Roberto Mancini.

O primeiro gol saiu aos nove minutos. A zaga falhou e Bastoni, mesmo caindo, conferiu. O segundo gol, aos 22, foi fruto de uma bela jogada de todo o setor ofensivo da Itália, que teve a conclusão de Frattesi. Os turcos ficaram atordoados e os italianos aproveitaram para aumentar a vantagem. Frattesi e Esposito organizaram a jogada, que teve a finalização de Kayode.

A Turquia veio com três alterações do intervalo e conseguiu o primeiro gol Yilmaz, aos dois minutos, após bobeada da defesa italiana. Os turcos se entusiasmaram, mas voltaram a errar na defesa. Tonali acertou a trave e Esposito fez o quarto gol, o seu sexto em 11 jogos pela seleção. A partir daí, a Itália passou a jogar no contra-ataque, deixando a bola para a Turquia, que criou, mas desperdiçou boas oportunidades.

Já no outro jogo do grupo, a França venceu a Bélgica por 1 a 0 e segue com 100% de aproveitamento, na liderança com seis pontos conquistados. Os belgas aparecem em segundo com três pontos, mesma pontuação da Itália, em terceiro. A Turquia, por sua vez, ocupa a lanterna da chave com duas derrotas em dois jogos.