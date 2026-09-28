Gianni Infantino, atual presidente da FIFAFabrice Coffrini / AFP
Infantino admite chance de liberar fundos extras às 211 federações
Presidente da Fifa enviou uma carta a todos os países-membros da entidade com informações sobre os pagamentos adicionais
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Vasco realiza jogo-treino contra time de São Paulo nesta quarta
Partida acontecerá no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, em meio à paralisação do futebol na data Fifa
Jorginho visita time de infância e se emociona: 'Sentimento muito bom'
Volante rubro-negro utilizou o período de folga da Data Fifa para retornar a sua cidade natal e participou de evento do seu primeiro clube
Vasco convoca Conselho Deliberativo para votar oferta de Lamacchia
Reunião debaterá a proposta de compra da SAF do Cruz-Maltino e as mudanças a serem feitas no estatuto para que ela se concretize
França vence Bélgica com gol no fim e segue invicta na Liga das Nações
Olise marcou aos 43 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória francesa em Bruxelas pela segunda rodada da competição
Felipe Melo critica formação de jogadores no futebol brasileiro
Comentarista do grupo Globo fez uma série de questionamentos a respeito da dinâmica atual das categorias de base no país
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