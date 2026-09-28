Saúl assistindo o jogo da NFL Rio entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys - Reprodução / X

Saúl assistindo o jogo da NFL Rio entre Baltimore Ravens e Dallas CowboysReprodução / X

Publicado 28/09/2026 18:16

O calendário do futebol brasileiro está atualmente parado por conta da Data Fifa e seguirá assim até o dia 6 de outubro. O meio-campista Saúl, do Flamengo, destacou a importância do período para os atletas que não foram convocados. O espanhol argumenta que as folgas e os treinos individuais serão essenciais para um bom fechamento de temporada.

"Logicamente é muito bom ficar uns dias de férias e também depois ter tempo para trabalhar. É muito bom para todo mundo. É uma pena que nós temos muitas pessoas com a seleção, é normal, é comum no Flamengo, mas eu acho que, para os que ficam aqui, é bom para terminar a temporada bem", afirmou Saúl durante o jogo da NFL no Maracanã.

Em sua fala, o jogador lamenta a ausência do grupo completo durante os compromissos das seleções. No elenco rubro-negro, cinco jogadores foram convocados: Samuel Lino e Pedro para a seleção brasileira, Anthony Valência na seleção equatoriana, e por fim, Varela e Arrascaeta para o Uruguai.

Porém, Arrascaeta fraturou o pulso durante a goleada por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (28), e o Flamengo aguarda seu retorno para o Brasil, para avaliar a situação. Além dele, Gonzalo Plata também havia sido convocado para atuar com a camisa do Equador, mas acabou sendo cortado por conta de uma lesão muscular.

Perda em sequência importante

Com as respectivas lesões, tanto Arrascaeta, quanto Plata devem ficar de fora da sequência mais decisiva da temporada do Flamengo até o momento. Ao fim da Data Fifa, o Rubro-Negro enfrenta Santos no dia 8 de outubro, depois o Fluminense no dia 11 do mesmo mês, ambos pelo Brasileirão. Por fim, os jogos de ida e volta das semifinais da Libertadores contra o Estudiantes, no dia 15 e 22 de outubro.

Situação atual do Flamengo

No momento, o Flamengo ocupa a primeira colocação do Campeonato Brasileiro com 60 pontos, enquanto o Palmeiras, o segundo colocado, vem atrás com 57. Ambos estão isolados na liderança. O Alviverde está com uma diferença de sete pontos para o terceiro e oito para o quarto.

Na Libertadores, o Rubro-Negro está na semifinal e se prepara para enfrentar o Estudiantes, adversário que eliminou o Corinthians na fase anterior, por 2 a 1 no agregado, dentro da Neo Química Arena.

Enquanto o Mais Querido conseguiu se classificar sobre o Independente Del Valle, com 3 a 1 no agregado, sendo que passou 25 minutos com um a menos em campo na partida de volta, após Jorginho receber o segundo cartão amarelo.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza