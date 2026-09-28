Leonardo Jardim em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 28/09/2026 13:30

O Flamengo está aproveitando as ausências de jogadores lesionados e convocados pelas suas seleções durante a data Fifa para aumentar a observação de jovens das categorias de base. A comissão técnica de Leonardo Jardim escolheu nove atletas do sub-20 que estão integrando as atividades e podem se tornar peças importantes no futuro.

Os escolhidos foram o zagueiro Johnny, o lateral-direito Daniel Salles, os laterais-esquerdos Ramires e Ítalo Pereira, os meias Lucas Falcone, Joshua e Jhefinho e os atacantes Josmar e Douglas Telles, conforme a jornalista Luiza Sá, do 'ge'.

Destes, Josmar, Joshua, Jhefinho, Lucas Falcone e Jhonny, de capitão, entraram de titulares no jogo contra o Fluminense no último sábado (26), pela Taça Guanabara Sub-20. Na ocasião, Rubro-Negro perdeu o clássico por 3 a 1.

A presença de atletas do sub-20 nos treinos dos profissionais do Flamengo é recorrente, ainda mais no contexto de data Fifa: Pedro, Samuel Lino, Arrascaeta, Varela e Valencia foram convocados para suas seleções. Além disso, Ayrton Lucas, Evertton Araújo e Gonzalo Plata estão no departamento médico.

O técnico Leonardo Jardim já havia dito que usaria a intertemporada, durante a Copa do Mundo, para observar os mais jovens. No entanto, eles acabaram não ganhando tantas oportunidades no time principal. De acordo com o treinador, o motivo para isso é o momento decisivo da temporada, que exige a escalação de atletas mais experientes.

Segundo cronograma divulgado pelo clube, nesta semana, os profissionais treinam da quarta-feira (30) ao sábado (3). Todas as atividades serão às 10h, no CT Ninho do Urubu. A próxima partida será em 8 de outubro, contra o Santos, na Vila Belmiro.

Arrascaeta se lesiona

Além das lesões de Ayrton Lucas, Evertton Araújo e Plata, o Flamengo recebeu uma dura notícia nesta segunda-feira (28) que pode causar uma utilização ainda maior de meias da base.

Giorgian de Arrascaeta sofreu uma fratura no punho esquerdo durante amistoso da seleção uruguaia contra a Coreia do Sul. Ele retornará ao Brasil, onde dará sequência ao tratamento, que prevê a realização de uma cirurgia. O clube não confirmou um período de expectativa de retorno.

A lesão acontece antes de uma sequência importante na temporada. Após o retorno da data Fifa, o time enfrentará o Santos fora de casa, em 8 de outubro, e o Fluminense, em 11 de outubro, ambos os jogos pelo Brasileirão; na sequência, nos próximos dias 15 e 22, acontecerão as partidas da semifinal da Libertadores, contra o Estudiantes.