Leonardo Jardim em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Flamengo testa jovens da base em treinos do profissional na data Fifa
Comissão técnica está observando atletas do sub-20 em meio a ausências por convocações e lesões; nove jogadores foram escolhidos
Presidente do Flamengo pede que veto às bets seja barrado no Congresso
Depois de falar sobre o prejuízo do Rubro-Negro com a proibição, Bap mostrou estar na torcida pela queda da Medida Provisória no Legislativo
Jorginho visita time de infância e se emociona: 'Sentimento muito bom'
Volante rubro-negro utilizou o período de folga da Data Fifa para retornar a sua cidade natal e participou de evento do seu primeiro clube
Saúl destaca importância de descanso para Flamengo: 'Bom para todos'
Meio-campista espanhol afirmou que o período deve agregar para um bom final de temporada a todos os jogadores que não foram convocados
Arrascaeta se pronuncia após lesão sofrida pela seleção uruguaia
Meia fez postagem nas redes sociais depois da confirmação de uma fratura no punho esquerdo em amistoso disputado nesta segunda-feira (28)
Arrascaeta fratura punho e deve desfalcar o Flamengo na Libertadores
Além do meia uruguaio, Jorginho, expulso no jogo de volta das quartas contra o Independiente del Valle, também é ausência confirmada
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