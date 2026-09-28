Neymar foi uma das atrações na arquibancada do Maracanã em jogo da NFL no Rio - Daniel Brasil / Maracanã e Luiz França / MaracaTV

Neymar foi uma das atrações na arquibancada do Maracanã em jogo da NFL no RioDaniel Brasil / Maracanã e Luiz França / MaracaTV

Publicado 28/09/2026 09:59 | Atualizado 28/09/2026 10:07

quando alguém brinca ao dizer que a empresa do jogador, a NR Sports, poderia patrocinar o clube no lugar da casa de apostas atual.

Neymar marcou presença no jogo da NFL entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, no Maracanã, e ainda aproveitou para confirmar mais uma vez que torce pelo Flamengo. A fala aconteceu em rápido contato com torcedores dentro do estádio no domingo (28),no lugar da casa de apostas atual.

"No Rio, eu sou Mengão", diz rapidamente.



"No Rio eu sou Mengão!"



Neymar.

Lucas Jornal pic.twitter.com/7verY9VH7I — Planeta do Futebol (@futebol_info) September 28, 2026

Neymar demonstrou desejo de jogar pelo Flamengo

Leia mais: Ancelotti minimiza críticas na Seleção e garante: ‘Temos futuro’



Em junho de 2024, inclusive, o jogador deu entrevista à Flamengo TV, após assistir a uma vitória no Maracanã sobre o Grêmio, pelo Brasileirão. Ele compareceu a convite de Gabigol. Em junho de 2024, inclusive, o jogador deu entrevista à Flamengo TV, após, pelo Brasileirão. Ele compareceu a convite de Gabigol.

"Sempre falei isso (que quero jogar no Flamengo). Óbvio que o Flamengo é meu segundo time do coração, porque meu primeiro é o Santos. Com todo o respeito ao time que me criou e do qual sou fã desde pequeno, mas tenho um carinho muito grande pelo Flamengo. Óbvio que seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui", afirmou Neymar, que já apareceu vestindo a camisa rubro-negra de Gabigol.



estava em baixa no PSG e chegou a haver uma conversa com o pai de Neymar, mas a questão financeira foi o principal entrave para um acerto, assim como uma cláusula contratual.

Essa relação poderia ser ainda mais próxima, mas a antiga diretoria do Rubro-Negro não conseguiu fechar a contratação do camisa 10, em 2023 . Na época, ele, mas a questão financeira foi o principal entrave para um acerto, assim como uma cláusula contratual.

"Neymar tinha um contrato que, em determinado momento, ele poderia exercer ou não uma opção, e, um pouco mais à frente, era o PSG que poderia exercer. E o PSG tinha deixado claro que iria exercer", disse o então vice de futebol do Flamengo em 2023, Marcos Braz, em entrevista ao programa "Fut&Papo".



Elogio a titular do Rubro-Negro



Em outro momento do rápido contato com torcedores, Neymar também exaltou o excelente aproveitamento de Jorginho em cobranças de pênaltis.



“Aqui é pau a pau. Os dois maiores batedores de pênaltis do mundo”, disse o jogador do Santos.



Sem atuar desde 2 de setembro, o camisa 10 está em fase final de recuperação de lesão grau 2 na coxa direita. Ele faz trabalhos de transição com a preparação física e não terá condições de enfrentar o Flamengo no dia 8 de outubro, pelo Brasileirão.



A expectativa é que ele só fique à disposição a partir do confronto contra o Fluminense, no dia 18.