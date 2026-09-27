Léo Ortiz, com a mulher, é fã de NFL - Reprodução / Instagram

Léo Ortiz, com a mulher, é fã de NFLReprodução / Instagram

Publicado 27/09/2026 21:20

O Flamengo foi representado por alguns jogadores neste domingo (27) na partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, equipes da NFL, principal liga de futebol americano, no Maracanã. Além de Emerson Royal e Léo Ortiz, que são fãs da modalidade e "tietaram" jogadores da franquia do Texas durante a semana, o meia Saúl Ñíguez e o volante Jorginho também marcaram presença.

"Falei ontem (sábado) com a minha mulher que estava nervoso para ver o Maracanã de outra forma, que nunca vi, é a primeira vez. Acho que vai ser uma experiência incrível, meu primeiro jogo também de NFL, espero que seja uma noite muito boa", afirmou Royal em entrevista à "GE TV".

Léo Ortiz também falou sobre a diferença de ver o Maracanã caracterizado para uma partida de um outro esporte. O zagueiro do Flamengo admitiu que o estádio até parece outro local.

"Está sendo muito incrível ver tudo isso de uma outra forma. Parece até outro estádio, às vezes, mas muito legal. Está sendo muito especial. Eu jogando no Maracanã quase toda semana e logo no ano que eu estou aqui, a NFL vir fazer o primeiro jogo no Rio. Está sendo especial, estou muito feliz com esse momento que nós, brasileiros, estamos vivendo na NFL", contou.

Além do quarteto rubro-negro, outros representantes do futebol brasileiro marcaram presença. O goleiro Fábio, do Fluminense, e o lateral-esquerdo Alex Telles, do Botafogo, também compareceram. Neymar, Cafu, Virgínia Fonseca, Luciano Huck, Pedro Scooby, Cléo Pires e Érika Januza também estiveram no local.

O Rio de Janeiro está recebendo neste domingo (27) o seu primeiro evento da NFL em sua história. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, equipes da liga de futebol americano, vão se enfrentar no Maracanã, às 17h25 (de Brasília).

Neste domingo (27), a abertura dos portões do estádio iniciou às 13h25. A força-tarefa conta com cerca de 900 agentes de oito secretarias e órgãos municipais, atuando nos serviços de trânsito, transportes, saúde, limpeza e ordem urbana, e quase 600 policiais militares, civis e bombeiros.



A National Football League (NFL) anunciou um compromisso de cinco anos para realizar pelo menos três jogos da temporada regular do campeonato de futebol americano na cidade do Rio de Janeiro, durante a vigência do contrato, a partir de 2026. A NFL prioriza a expansão global e leva seus jogos internacionais para novas cidades ao redor do mundo. Com mais de 36 milhões de fãs da NFL no Brasil, a liga retornará ao país na próxima temporada tendo como palco o tradicional estádio do Maracanã.