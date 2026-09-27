Goleiro do Fluminense, Fábio em evento da NFLDaniel Brasil / Maracanã
Goleiro do Fluminense, Fábio marca presença em evento da NFL no Rio
Maracanã recebe neste domingo (27) o duelo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens; evento é o primeiro da NFL no Rio de Janeiro
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