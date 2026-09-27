Goleiro do Fluminense, Fábio em evento da NFL - Daniel Brasil / Maracanã

Goleiro do Fluminense, Fábio em evento da NFLDaniel Brasil / Maracanã

Publicado 27/09/2026 19:11 | Atualizado 27/09/2026 19:51

O goleiro do Fluminense, Fábio, de 45 anos, foi mais uma personalidade que compareceu neste domingo (27) no Maracanã para assistir a partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, equipes da NFL, principal liga de futebol americano. Ele esteve ao lado dos seus filhos.

Ídolo do Cruzeiro, clube que defendeu de 2005 a 2021, Fábio chegou ao Fluminense em 2022 e também fez história pelo Tricolor, sendo campeão da Libertadores, da Recopa e bicampeão do Estadual.

"Evento da grandeza do Maracanã, então é uma satisfação poder estar participando aqui de um ângulo diferente. Estou acostumado a estar dentro de campo. Então, o Maracanã está de parabéns, é um evento top", disse o goleiro em entrevista ao perfil oficial do estádio no "X", o antigo Twitter.

Além do goleiro, outros personalidades importantes estiveram no Maracanã como Neymar, Cafu, Virgínia Fonseca, Luciano Huck, Pedro Scooby, Cléo Pires e Érika Januza também marcaram presença. Representantes de clubes do Rio como o lateral-esquerdo Alex Telles, do Botafogo e os jogadores do Flamengo, Emerson Royal, Jorginho, Saúl e Léo Ortiz também estiveram no local.

É a terceira vez que o Brasil recebe um evento da NFL, a primeira no Rio de Janeiro. Em 2024, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers jogaram na Neo Química Arena e no ano passado, o mesmo estádio recebeu Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs.

O Rio de Janeiro está recebendo neste domingo (27) o seu primeiro evento da NFL em sua história. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, equipes da liga de futebol americano, vão se enfrentar no Maracanã, às 17h25 (de Brasília).



Neste domingo (27), a abertura dos portões do estádio iniciou às 13h25. A força-tarefa conta com cerca de 900 agentes de oito secretarias e órgãos municipais, atuando nos serviços de trânsito, transportes, saúde, limpeza e ordem urbana, e quase 600 policiais militares, civis e bombeiros.



A National Football League (NFL) anunciou um compromisso de cinco anos para realizar pelo menos três jogos da temporada regular do campeonato de futebol americano na cidade do Rio de Janeiro, durante a vigência do contrato, a partir de 2026. A NFL prioriza a expansão global e leva seus jogos internacionais para novas cidades ao redor do mundo. Com mais de 36 milhões de fãs da NFL no Brasil, a liga retornará ao país na próxima temporada tendo como palco o tradicional estádio do Maracanã.