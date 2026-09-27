Rodrigo Saraiva com a camisa do Flamengo ao lado do pai, Eduardo - Rodrigo Costa / Agência O Dia

Rodrigo Saraiva com a camisa do Flamengo ao lado do pai, EduardoRodrigo Costa / Agência O Dia

Publicado 27/09/2026 16:02 | Atualizado 28/09/2026 14:28

Acostumado a ser palco de jogos de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo e até mesmo de finais de Copa do Mundo, o Maracanã viveu um domingo diferente neste dia 27 de setembro. Milhares de torcedores encheram o local para acompanhar a partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, pela NFL (Liga de Futebol Americano), dos Estados Unidos. Torcedores, brasileiros, cariocas com diferentes histórias coloriram o "Maior do Mundo" para acompanhar o espetáculo.

Movimento do lado de fora do Maracanã. É o primeiro jogo da história da NFL no Rio de Janeiro. Expectativa de casa cheia. pic.twitter.com/ers1DpKaMI — Rodrigo (@rodrigocrs_) September 27, 2026

Muitos torcedores exibiam camisas da "collab" feita entre a NFL e clubes de futebol do Rio de Janeiro. Com isso, o clima no Maracanã foi de uma grande festa envolvendo diversas cores e paixões.



Nascido no Rio de Janeiro, Matheus Feijó, de 20 anos, desenvolveu sua relação com o futebol americano a partir de uma influência familiar. Seu amor pelo Dallas Cowboys foi à partir de uma identificação com os torcedores da franquia do Texas.

Concentração da torcida do Dallas Cowboys em frente ao Bar dos Esportes, no Setor Sul do Maracanã. Torcedores arriscaram um field goal. pic.twitter.com/ucBf3eyp5o — Rodrigo (@rodrigocrs_) September 27, 2026

"Eu comecei a acompanhar a NFL por causa de um tio. Assisti um Super Bowl na casa dele e passei a acompanhar. Me tornei torcedor do Dallas Cowboys a partir da Internet, fui me identificando com a história deles. Não imaginava conseguir ver um jogo desses ao vivo no Rio, mesmo quando a NFL veio para São Paulo. Poder assistir o Lamar Jackson (quarterback do Baltimore Ravens) e assistir o Dallas jogar é sensacional", disse o jovem, que é torcedor do Fluminense.

Torcedor do Vasco, Fábio Leal, de 48 anos, acompanha a NFL há cerca de 30 anos. Ele já teve a experiência de assistir uma partida de futebol americano fora do Brasil, e agora tem a oportunidade de ver o esporte sendo praticado no Rio de Janeiro.

"Desde garoto eu acompanhava desde que passava na Band, depois na ESPN, eu acompanho desde os 30 anos, acompanhei uma partida na Flórida, quando estava nos Estados Unidos. Acredito que vai ser um jogo de alto nível, com o Maracanã cheio, atmosfera boa, acredito que vai ser uma festa linda", afirmou o torcedor, antes de entrar no estádio.

Torcedor do Palmeiras, Alex Michael, de 29 anos, compareceu ao Rio de Janeiro, para aproveitar a festa. Ele afirmou que acredita em vitória apertada para a franquia de Dallas.

"Comecei a acompanhar a NFL em meados de 2012. Eu sou torcedor do Carolina Panthers, a gente nunca ganhou chegamos no Super Bowl, mas não ganhamos. Eu fui nos dois eventos em São Paulo e sempre que tem um jogo no Brasil eu acabo escolhendo uma equipe para torcer e acabei escolhendo o Dallas, porque tenho amigos torcedores. Acredito que será apertado, mas acredito que vai dar para o Cowboys", disse.

Nascido no Rio de Janeiro, Rodrigo Saraiva se apaixonou pela NFL há dez anos. Ele afirmou que seu irmão o influenciou e que está tranquilo em relação ao resultado da partida.

"Comecei a acompanhar há uns dez anos, por influência de um irmão. Ele torcia pelo Philadelphia Eagles e eu me tornei torcedor também. É a minha primeira vez em um jogo da NFL. Acho que vai ser um bom jogo, com duas equipes em bom momento. Estou leve, porque não torço para ninguém. Tinha o sonho de assistir um jogo nos Estados Unidos e nunca imaginei que iria realizar esse sonho aqui", disse o rubro-negro, que estava ao lado do seu pai, Eduardo.

Torcedor do Botafogo, Marcelo Fonseca, de 28 anos, também acompanha o futebol americano há algum tempo, perdeu as oportunidades em São Paulo, e no Maracanã irá assistir pela primeira vez um jogo da NFL.

"Faz uns 15, 16 anos, que comecei a acompanhar a NFL, eu assistia na ESPN. Eu torço pelo Denver Broncos, e aí pintou a possibilidade de assistir o jogo aqui no Rio, eu não poderia perder. É a primeira vez que tenho a oportunidade. Tentei ir em São Paulo, mas não consegui", disse o alvinegro.