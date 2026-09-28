Rodrygo em campo pelo Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Rodrygo em campo pelo Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 28/09/2026 14:01

Por meio das redes sociais, Rodrygo comemorou a evolução no seu tratamento. "De volta ao campo... um passo mais perto!", publicou o atacante, de 25 anos, em seu perfil oficial no "Instagram". No começo deste mês, o brasileiro já havia iniciado corridas à parte do elenco do Real Madrid.

A lesão de Rodrygo aconteceu no dia 2 março em partida entre o seu clube e Getafe no Santiago Bernabéu. Ele entrou em campo aos nove minutos do segundo tempo e pouco depois, caiu sentindo dores. Apesar do incômodo, ele seguiu no jogo até o apito final.

Com a lesão, o atacante, que é um dos jogadores de confiança de Carlo Ancelotti, acabou ficando de fora da Copa do Mundo. O técnico da seleção brasileira tem se comunicado com Rodrygo e tem feito muitos incentivos ao atacante.

No começo do mês, o italiano visitou as instalações do Real Madrid, conversou com o colega de profissão José Mourinho, acompanhou o treinamento e, claro, se encontrou com Rodrygo. O brasileiro chegou a ser convocado duas vezes pelo comandante do Brasil, em outubro e novembro de 2025.

Apesar disso, a tendência é que Rodrygo só tenha condições de voltar a jogar futebol no ano que vem. O Real Madrid tem cautela no retorno do brasileiro e não deseja acelerar a situação para evitar uma nova contusão, já que a lesão do brasileiro é considerada bastante grave.

Rodrygo chegou ao Real Madrid em 2018 por 45 milhões de euros (algo em torno de R$ 193 milhões). No total, ele entrou em campo em 296 jogos, 71 gols e deu 54 assistências. O atacante conquistou 12 títulos pelo clube, os principais foram duas Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes e três Campeonatos Espanhóis. Em 2022, ele disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira.