Neto foi anunciado pela Juventus - Divulgação / Juventus

Neto foi anunciado pela JuventusDivulgação / Juventus

Publicado 28/09/2026 12:25

A Juventus oficializou nesta segunda-feira (28) a contratação do goleiro Neto, de 37 anos, que defendeu o Botafogo neste ano e estava sem clube. Ele irá iniciar sua segunda passagem pela Velha Senhora e assinou contrato até junho de 2027.

"Neto volta a vestir a camisa da Juventus. O goleiro brasileiro se juntará novamente ao clube bianconero até junho de 2027. Nascido em 1989, Neto já vestiu as cores da Juventus entre 2015 e 2017, período em que conquistou diversos títulos, incluindo dois Campeonatos Italianos, duas Copas da Itália e uma Supercopa da Itália. Neto teve uma grande trajetória internacional passando cinco anos na Espanha, entre Valencia e Barcelona, três passagens pela Inglaterra, com o Bournemouth e o Arsenal, até finalmente retornar ao Brasil para defender o Botafogo no último ano", disse a nota oficial da Juventus.

A equipe de Turim buscou a contratação de um goleiro depois que Kamil Grabara, de 27 anos, sofreu uma grave lesão. Como a janela de transferências europeia se fechou, a única solução era buscar algum atleta, que estava sem clube. Com isso, Neto acabou sendo contratado.

Neto teve seu contrato rescindido pelo Botafogo em junho, durante a disputa da Copa do Mundo. Ele tinha vínculo com o Alvinegro até junho de 2027. Contratado em agosto de 2025 com um dos maiores salários do elenco, o experiente arqueiro nunca caiu nas graças dos torcedores. Na atual temporada, ele acabou perdendo espaço em razão das atuações irregulares.

O atleta chegou ao Botafogo como reposição para o goleiro John, que foi negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Por conta de lesões e também de atuações ruins, o veterano só entrou em campo em 22 partidas pelo clube carioca.



Neto teve uma passagem importante pela Juventus entre os anos de 2015 e 2017, sendo reserva de Gianluigi Buffon. Ele conquistou dois títulos do Campeonato Italiano, duas Copas da Itália e uma Supercopa italiana.

Além da Velha Senhora, Neto também defendeu outros clubes importantes do futebol europeu. Revelado pelo Athletico-PR, o goleiro atuou pela Fiorentina, da Itália, pelo Valencia, da Espanha, pelo Barcelona, pelo Bournemouth, da Inglaterra, e também pelo Arsenal. Pela seleção brasileira, o goleiro foi convocado entre 2010 e 2018. Ele fez parte do grupo convocado para a Copa América de 2015.