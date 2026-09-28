Tyson Fury e Anthony Joshua farão duelo de titãs no Boxe(Foto: Reprodução)
O evento terá transmissão mundial pela Netflix, sem cobrança adicional para os assinantes da plataforma. O anúncio foi realizado na quinta-feira (24) por Turki Alalshikh, Ministro, Conselheiro Real e Presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita (GEA). De acordo com o comunicado oficial enviado à imprensa, a organização do espetáculo contará ainda com a participação da revista The Ring e de Dana White.
Tyson Fury chega ao compromisso com 36 vitórias no cartel profissional, sendo 25 por nocaute, além de duas derrotas e um empate. Aos 37 anos, o britânico conhecido como “Gypsy King” atravessa uma sequência de dois triunfos, diante de Arslanbek Makhmudov e Mariusz Wach. Joshua, por sua vez, soma 30 vitórias, sendo 27 pela via rápida, e quatro derrotas, além de também ter vencido seus dois compromissos mais recentes.
Um confronto aguardado por anos
A rivalidade entre Tyson Fury e Anthony Joshua se tornou um dos grandes assuntos do Boxe mundial ao longo dos últimos anos, mas nunca chegou a ser concretizada profissionalmente. Agora, os dois britânicos finalmente terão a oportunidade de resolver dentro do ringue uma disputa que atravessou diferentes fases das carreiras de ambos.
O duelo reunirá dois dos nomes mais importantes da história recente dos pesos-pesados. Além de terem conquistado títulos mundiais, Fury e Joshua chegam ao encontro somando, juntos, 66 vitórias e 52 nocautes em suas respectivas trajetórias profissionais.
Com data, local e transmissão definidos, a expectativa agora se volta para 11 de dezembro, quando os dois ex-campeões finalmente estarão frente a frente no Principality Stadium. O combate promete marcar um dos encontros de maior repercussão do Boxe internacional nos últimos anos.
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