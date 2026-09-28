Tyson Fury e Anthony Joshua farão duelo de titãs no Boxe - (Foto: Reprodução)

Tyson Fury e Anthony Joshua farão duelo de titãs no Boxe(Foto: Reprodução)

Publicado 28/09/2026 10:00 | Atualizado 28/09/2026 10:01

A espera finalmente chegou ao fim. Tyson Fury e Anthony Joshua vão dividir o ringue pela primeira vez no Boxe profissional. O confronto entre os dois ex-campeões mundiais dos pesos-pesados foi confirmado para 11 de dezembro, no Principality Stadium, em Cardiff, no País de Gales, encerrando anos de expectativa em torno de um dos duelos mais aguardados da modalidade.



O evento terá transmissão mundial pela Netflix, sem cobrança adicional para os assinantes da plataforma. O anúncio foi realizado na quinta-feira (24) por Turki Alalshikh, Ministro, Conselheiro Real e Presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita (GEA). De acordo com o comunicado oficial enviado à imprensa, a organização do espetáculo contará ainda com a participação da revista The Ring e de Dana White.



Tyson Fury chega ao compromisso com 36 vitórias no cartel profissional, sendo 25 por nocaute, além de duas derrotas e um empate. Aos 37 anos, o britânico conhecido como “Gypsy King” atravessa uma sequência de dois triunfos, diante de Arslanbek Makhmudov e Mariusz Wach. Joshua, por sua vez, soma 30 vitórias, sendo 27 pela via rápida, e quatro derrotas, além de também ter vencido seus dois compromissos mais recentes.