Lando Norris precisou abandonar o GP do Azerbaijão por causa de um acidente ocasionado por Franco ColapintoAndrej Isakovic / AFP
"Fim de semana difícil em Baku e, claro, um final decepcionante e prematuro para a corrida", lamentou, no Instagram, no início do post de arrependimento. "Após a corrida, enviei uma mensagem a Franco pedindo desculpas pelos comentários que fiz e simplesmente não deveria ter feito", revelou Norris.
E não foram poucas as críticas do britânico, na qual cobrou até uma corrida de suspensão ao piloto da Alpine. "É uma imprudência das pessoas e custa muito dinheiro. Todas as minhas peças foram para o lixo agora. As pessoas deveriam ser banidas, porque esse tipo de pilotagem não é digna da Fórmula 1", disparou, ainda no sábado.
"Eu sei que deveria ter agido melhor e as emoções estavam à flor da pele, mas isso mão é desculpa, foi errado da minha parte. Já cometi meus erros próprios ao longo doa anos e sei que isso faz parte das corridas e de lutar no limite", completou.
Norris garantiu que tudo ficou acertado com o jovem argentino. "Eu e Franco chegamos a um bom entendimento, continuamos bons amigos e estamos entusiasmados ara volta a correr neste fim de semana", frisou, já concentrado no GP da Malásia, no Circuito Internacional de Sepang.
Após não pontuar no Azerbaijão, Norris viu sua distância para o líder Kimi Antonelli aumentar. O italiano soma 302 pontos, diante de 236 do companheiro de Mercedes, George Russell, e 199 de Lewis Hamilton, da Ferrari. O atual campeão se manteve com 186, na quarta colocação geral.
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