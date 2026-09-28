Mosaico antes do duelo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, no MaracanãMauro Pimentel / AFP

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Theo Faria
Quarterback do Dallas Cowboys, Dak Prescott não gostou da sua caricatura no mosaico feito no Maracanã para o duelo com o Baltimore Ravens, no domingo (27), pela National Football League (NFL). Ele comparou a arte a alguns desenhos animados norte-americanos depois da derrota por 34 a 31, em partida histórica, decidida no último segundo.
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“Ficou terrível. Desculpa... foi engraçado. Odeio dizer que ficou terrível. Mas, sendo sincero, não achei que ficou parecido comigo. Parecia algo do ‘Fat Albert’ ou de ‘A Família Proud’. Sabe, aquele estilo de ‘Peanuts’ misturado com ‘A Família Proud’”, iniciou o jogador, em entrevista coletiva.
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“Mas foi legal me ver daquele tamanho num pôster. Espero que os fãs tenham gostado. Só que, para falar a verdade, não achei que ficou parecido nem comigo nem com o Lamar (Jackson). Mas todo mundo sabia... com os números 4 e 8, sabíamos quem era”, complementou.
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Por outro lado, o gramado conseguiu passar batido e não foi alvo de críticas: “Quanto ao campo, estava tudo bem. Provavelmente não atendia aos padrões de algumas pessoas, mas nós jogamos em campos assim. Talvez não na NFL, mas lá na nossa terra, jogamos o tempo todo”.
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O evento bateu o recorde de público no Maracanã em 2026, com 72.792 torcedores. Além de celebridades, jogadores de futebol marcaram presença no confronto. Neymar, Emerson Royal, Léo Ortiz, Jorginho, Saúl, Alex Telles e Fábio foram alguns dos que estiveram no jogo.
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Dak Prescott mostrou ter ficado feliz com o sucesso da partida: “Estou muito animado com a continuidade do crescimento da liga internacionalmente. Acho que o Brasil é um ótimo lugar para isso”.