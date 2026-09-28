Hércules brilhou no Mundial de Clubes, realizado no ano passado - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Hércules brilhou no Mundial de Clubes, realizado no ano passadoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 28/09/2026 07:30

A paralisação da Data Fifa é importante para o Fluminense por muitos motivos. A recuperação de jogadores para o final da temporada é um dos pontos fundamentais. O volante Hércules, de 25 anos, é um desses atletas. Ele vem passando por oscilações e poderá utilizar a Data Fifa para voltar a desempenhar o seu melhor futebol.

Com Marcão, o Fluminense voltou a ser competitivo e desempenhar um bom futebol, porém, Hércules não vem tendo o seu melhor desempenho. O jogador chegou a ser preterido por Nonato em algumas partidas. O volante voltou a sofrer com problemas físicos.

"Estamos dando essa parada para zerar todo mundo. Conversamos com fisiologia e preparação física para a gente entregar todo mundo em igualdade de condições, fisicamente, tecnicamente e taticamente, para voltarmos até o fim do ano muito fortes", disse Marcão em entrevista à "Flu TV".

Apesar de não ter vivido seus melhores momentos, Hércules não deixou de ser decisivo para o Fluminense na temporada. Ele deu uma bela assistência para Kevin Serna marcar no empate contra o Independiente Rivadavia, na Argentina, que valeu a classificação para as quartas de final da Libertadores.

O volante é visto como um dos principais jogadores do Fluminense e que poderá ser decisivo na reta final da competição sul-americana e também do Brasileiro. Além dele, o Tricolor também deseja recuperar Lucho Acosta e Jefferson Savarino, que já foram titulares durante a temporada, e que acabaram oscilando e perdendo suas posições.

Hércules foi contratado pelo Fluminense no começo de 2025. O Tricolor desembolsou R$ 29 milhões para tirar o volante do Fortaleza, ele assinou contrato com o clube das Laranjeiras até dezembro de 2029.

No total, o volante, de 25 anos, entrou em campo em 129 jogos, anotou nove gols, sendo dois deles no Mundial de Clubes contra Inter de Milão e Al-Hilal, e deu três assistências com a camisa do Fluminense.