Hércules brilhou no Mundial de Clubes, realizado no ano passadoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Hércules oscila, e tenta recuperar melhor forma em Data Fifa
Volante, de 25 anos, não vive seus melhores momentos, enquanto Tricolor retomou bom futebol sob comando de Marcão nos últimos jogos
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Goleiro do Fluminense, Fábio marca presença em evento da NFL no Rio
Maracanã recebe neste domingo (27) o duelo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens; evento é o primeiro da NFL no Rio de Janeiro
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Sem espaço, Freytes pode puxar 'barca de estrangeiros' no Fluminense
Zagueiro, de 26 anos, atuou em apenas quatro jogos depois da Copa; mudança da CBF pode fazer Tricolor se desfazer de alguns 'gringos'
Fluminense bate o Flamengo, e Fred mantém invencibilidade no Sub-20
Ex-atacante e ídolo da torcida tricolor invadiu o gramado para comemorar terceiro gol do triunfo sobre o Rubro-Negro, neste sábado (26)
Montenegro avalia prejuízo do Fluminense após fim das bets
Presidente do Tricolor afirmou que impacto pode chegar a R$ 100 milhões e ressaltou argumentos jurídicos para contestar a medida
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