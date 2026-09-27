Ricky Martin e Pedro Sampaio em show no intervalo - AFP

Ricky Martin e Pedro Sampaio em show no intervaloAFP

Publicado 27/09/2026 19:40

O tão aguardado intervalo da partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, partida da NFL, neste domingo (27), no Maracanã, levantou o público presente . O astro internacional Ricky Martin e o brasileiro Pedro Sampaio foram os responsáveis por comandar o momento especial.

Pedro Sampaio iniciou espetáculo com muitos dançarinos em um palco posicionado ao lado do gramado do estádio. O cantor e DJ carioca trouxe seus hits do funk, como Sequência Feiticeira e Jetski. Sampaio também se jogou na dança e demonstrou sintonia com seus dançarinos, em um momento, o brasileiro contou com a participação das cheerleaders do Dallas Cowboys.

Posteriormente, foi a vez de Ricky Martin. O porto-riquenho levantou o Maracanã com Livin' La Vida Loca. Depois, o astro e Pedro Sampaio entoaram juntos Pikito Pikito, música que lançaram em conjunto. Por fim, o carioca encerrou a apresentação com o hit "Cavalinho". Os shows no intervalo das partidas são considerados uma tradição na NFL.

É a terceira vez que o Brasil recebe um evento da NFL, a primeira no Rio de Janeiro. Em 2024, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers jogaram na Neo Química Arena e no ano passado, o mesmo estádio recebeu Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs.

O Rio de Janeiro está recebendo neste domingo (27) o seu primeiro evento da NFL em sua história. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, equipes da liga de futebol americano, vão se enfrentar no Maracanã, às 17h25 (de Brasília).



Neste domingo (27), a abertura dos portões do estádio iniciou às 13h25. A força-tarefa conta com cerca de 900 agentes de oito secretarias e órgãos municipais, atuando nos serviços de trânsito, transportes, saúde, limpeza e ordem urbana, e quase 600 policiais militares, civis e bombeiros.



A National Football League (NFL) anunciou um compromisso de cinco anos para realizar pelo menos três jogos da temporada regular do campeonato de futebol americano na cidade do Rio de Janeiro, durante a vigência do contrato, a partir de 2026. A NFL prioriza a expansão global e leva seus jogos internacionais para novas cidades ao redor do mundo. Com mais de 36 milhões de fãs da NFL no Brasil, a liga retornará ao país na próxima temporada tendo como palco o tradicional estádio do Maracanã.