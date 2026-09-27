Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentaram neste domingo (27), no Maracanã - Armando Paiva/Parceiro/Agência O Dia

Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentaram neste domingo (27), no MaracanãArmando Paiva/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 27/09/2026 20:31 | Atualizado 28/09/2026 14:26

O primeiro jogo da história da NFL no Rio de Janeiro entrou para história também por causa do público. O Maracanã recebeu 72.792 torcedores, sendo o recorde do estádio neste ano. Os torcedores lotaram o "Maior do Mundo" para acompanhar a partida entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens neste domingo (27).

O evento recebeu torcedores de Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, além de pessoas de diversos estados do Brasil e também do mundo.

Personalidades também marcaram presença. Neymar, Cafu, Virgínia Fonseca, Luciano Huck, Pedro Scooby, Cléo Pires e Érika Januza também estiveram no local. Além deles, figuras importantes do futebol carioca estiveram no Maracanã: o goleiro Fábio, do Fluminense, o lateral-esquerdo Alex Telles, do Botafogo, e quatro jogadores do Flamengo: Léo Ortiz, Emerson Royal, Saúl Ñiguez e Jorginho.

É a terceira vez que o Brasil recebe um evento da NFL, a primeira no Rio de Janeiro. Em 2024, Philadelphia Eagles e Green Bay Packers jogaram na Neo Química Arena e no ano passado, o mesmo estádio recebeu Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs.

O Rio de Janeiro está recebendo neste domingo (27) o seu primeiro evento da NFL em sua história. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, equipes da liga de futebol americano, vão se enfrentar no Maracanã, às 17h25 (de Brasília).



Neste domingo (27), a abertura dos portões do estádio iniciou às 13h25. A força-tarefa conta com cerca de 900 agentes de oito secretarias e órgãos municipais, atuando nos serviços de trânsito, transportes, saúde, limpeza e ordem urbana, e quase 600 policiais militares, civis e bombeiros.



A National Football League (NFL) anunciou um compromisso de cinco anos para realizar pelo menos três jogos da temporada regular do campeonato de futebol americano na cidade do Rio de Janeiro, durante a vigência do contrato, a partir de 2026. A NFL prioriza a expansão global e leva seus jogos internacionais para novas cidades ao redor do mundo. Com mais de 36 milhões de fãs da NFL no Brasil, a liga retornará ao país na próxima temporada tendo como palco o tradicional estádio do Maracanã.