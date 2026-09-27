Jorge Jesus comentou Portugal em vitória sobre a Noruega - AFP

Jorge Jesus comentou Portugal em vitória sobre a NoruegaAFP

Publicado 27/09/2026 18:13 | Atualizado 27/09/2026 18:17

A seleção de Portugal de Jorge Jesus conseguiu neste domingo sua segunda vitória em dois jogos na Liga das Nações ao derrotar a Noruega por 2 a 1 em Oslo. O gol da vitória, marcado por Gonçalo Ramos, saiu pouco depois de a equipe da casa empatar, com Haaland, e contou com uma falha do goleiro Nyland. Em Augsburg, o técnico Jürgen Klopp conheceu a primeira derrota no comando da Alemanha ao cair diante da Grécia por 1 a 0.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo começou no banco e não entrou em campo, apesar de o ex-técnico do Flamengo afirmar em entrevista à ESPN que o atacante participaria do jogo. Jesus afirmou que deixou o artilheiro de Portugal na reserva por questões físicas, já que ele não estaria totalmente recuperado após o jogo com o País de Gales.

O primeiro tempo em Oslo foi equilibrado e bem movimentado, com finalizações dos dois lados. Portugal abriu o placar aos 17 minutos em uma jogada iniciada por Nuno Mendes, que acionou Pedro Neto pela esquerda. João Félix teve tempo de ajeitar a bola após receber o cruzamento e bateu no canto direito. A Noruega conseguia acertar o gol de Diogo Costa, mas na maioria das vezes as finalizações saíam prensadas. Haaland teve quatro chances no primeiro tempo, mas não conseguiu balançar as redes.

A Noruega chegou ao empate aos 5 minutos do segundo tempo. Após cobrança de falta de Odegaard, Diogo Costa deu rebote, Berg aproveitou e cabeceou para o centro da área. Haaland, sozinho, só precisou empurrar para dentro. Foi o 65º gol de Haaland em 57 jogos pela seleção norueguesa. Foi também o 22º tento do atacante na Liga das Nações, o que o torna o maior artilheiro da história da competição.



A torcida norueguesa teve pouco tempo para comemorar, já que quatro minutos depois Portugal voltou a ter vantagem no placar. Nyland, goleiro da Noruega, na tentativa de sair jogando, entregou a bola nos pés do atacante português e foi encoberto pelo adversário. Um golaço.



Nyland voltou a falhar aos 12 na tentativa de cortar um longo lançamento de Portugal. Ele permitiu que Gonçalo Ramos se antecipasse, roubasse a bola e tocasse para o gol vazio. Para a sorte de Nyland, o lance foi anulado por impedimento.



No final de jogo, o goleiro chegou a ir à área de Portugal em cobrança de escanteio na tentativa de se redimir, mas a partida terminou com a vitória dos visitantes.