Hugo Souza, em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Hugo Souza, em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 27/09/2026 14:53

O goleiro Hugo Souza se manifestou após receber críticas de torcedores pelo gol sofrido no amistoso contra a Austrália, na última sexta-feira (25), que terminou empatado em 1 a 1 . Em entrevista à 'TV Globo', transmitida neste domingo (27), o jogador admitiu que o cobrador da falta, Irankunda, acertou um grande chute, impossibilitando sua reação a tempo. O lance aconteceu aos 23 minutos da segunda etapa.

"Acho que o cara foi muito feliz na falta. Quando eu pensei em saltar, a bola já tinha passado. É óbvio que as críticas vão acontecer: 'Não pulou na bola, acho que dava, acho que foi falha, acho que não foi falha…'. Isso vai acontecer em qualquer gol que eu ou qualquer outro goleiro tomar aqui na Seleção. É o tamanho que a gente tem, da camisa que a gente carrega, e é óbvio que vão acontecer esses tipos de versões, de opiniões. É claro que para mim é um pouco frustrante, não ter vencido ainda com a seleção brasileira."

Em seguida, Hugo falou sobre a pressão em vestir a camisa da Seleção e lembrou da sua passagem pelo Flamengo, clube que o revelou, para destacar que já vestiu a camisa dos times que têm as duas maiores torcidas do Brasil.

"Para ser muito sincero, eu passei pelos dois maiores holofotes. Passei por um e hoje vivo o outro. São os dois maiores holofotes midiaticamente do Brasil. E é óbvio que é para os dois lados. E a gente tem que se acostumar com isso. E quando é para o lado bom é muito, quando é para o lado ruim também é muito", disse.

"E eu acho que isso me traz uma casca muito grande para chegar aqui na Seleção e entender que vai ser assim também. E quando a cobrança vier ela vai vir pesada, quando a crítica vier, vai vir pesada. E não importa o que eu ache disso, não importa o que minha família ache disso, a cobrança vai vir pesada", concluiu.

Há a possibilidade de Hugo não ser o titular no próximo amistoso, também contra a Austrália. Não por uma opção técnica, mas sim porque Ancelotti habitualmente costuma fazer rodízios. No treino deste domingo, o comandante testou Otávio entre a equipe principal , além de ter dado chances ao próprio goleiro do Corinthians e a Morisco ao longo da atividade

O jogo será na próxima terça-feira (29), às 7h (horário de Brasília), em Brisbane. Depois, para fechar a data Fifa, a Seleção embarca rumo a Calcutá para jogar contra a Índia, no próximo sábado (3), às 11h.