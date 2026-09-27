Neto deixou o Botafogo durante a Copa do MundoVítor Silva / Botafogo

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Pedro Logato
O goleiro Neto, de 37 anos, chegou a Turim para assinar contrato com a Juventus. O veterano acertou com o clube italiano, irá fazer exames médicos e oficializar o seu retorno à Velha Senhora nos próximos dias. Ele estava sem clube, desde que deixou o Botafogo.
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Neto deverá assinar até junho de 2027, porque a Juventus tem um problema na posição de goleiro. Kamil Grabara, de 27 anos, sofreu uma grave lesão. Com a janela de transferências fechada, a Velha Senhora só poderá contratar atletas, que estão livres, que é o caso de Neto. Além do brasileiro, o clube italiano trabalhava com outras possibilidades como Sergio Rico, que defendeu o Sevilla, da Espanha, e o PSG, da França.
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Neto teve seu contrato rescindido pelo Botafogo em junho, durante a disputa da Copa do Mundo. Ele tinha vínculo com o Alvinegro até junho de 2027. Contratado em agosto de 2025 com um dos maiores salários do elenco, o experiente arqueiro nunca caiu nas graças dos torcedores. Na atual temporada, ele acabou perdendo espaço em razão das atuações irregulares.
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O atleta chegou ao Botafogo como reposição para o goleiro John, que foi negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra. Por conta de lesões e também de atuações ruins, o veterano só entrou em campo em 22 partidas pelo clube carioca.
Neto teve uma passagem importante pela Juventus entre os anos de 2015 e 2017, sendo reserva de Gianluigi Buffon. Ele conquistou dois títulos do Campeonato Italiano, duas Copas da Itália e uma Supercopa italiana.
Além da Velha Senhora, Neto também defendeu outros clubes importantes do futebol europeu. Revelado pelo Athletico-PR, o goleiro atuou pela Fiorentina, da Itália, pelo Valencia, da Espanha, pelo Barcelona, pelo Bournemouth, da Inglaterra, e também pelo Arsenal. Pela seleção brasileira, o goleiro foi convocado entre 2010 e 2018. Ele fez parte do grupo convocado para a Copa América de 2015.