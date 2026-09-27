Endrick em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Endrick minimiza pressão no futebol: ‘Difícil é acordar às 5h'
Atacante, de 20 anos, afirmou que atletas tem o privilégio de receber excelentes salários e também desempenhar um trabalho que dá prazer
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Jogadores do Flamengo se espantam com atmosfera do Maracanã na NFL
'Parece até outro estádio', afirmou zagueiro Léo Ortiz; Jorginho, Saúl e Emerson Royal também compareceram a evento neste domingo (27)
Com recorde no Maracanã, Ravens batem Cowboys no último segundo
Cheio de mudanças no placar, jogo terminou com vitória da franquia de Maryland; Estádio recebeu mais de 72 mil torcedores neste domingo (27)
Jogo da NFL bate recorde de público do Maracanã em 2026
Confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens realizada neste domingo (27) levou mais de 72 mil torcedores ao estádio
Jorge Jesus explica ausência de Cristiano Ronaldo: 'Jogo não exigiu'
Sem o camisa 7, seleção portuguesa levou a melhor sobre a Noruega e venceu por 2 a 1 em partida deste domingo (27) pela Liga das Nações
Ricky Martin e Pedro Sampaio fazem show elétrico no intervalo da NFL
Maracanã recebe neste domingo (27) o duelo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens; evento é o primeiro da NFL no Rio de Janeiro
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