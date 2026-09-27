Vozinha com a camisa do Colo-ColoSebastian Ordenes / Colo-Colo
Vozinha reclama de fama pós Copa: ‘Perdi minha paz’
Goleiro, de 40 anos, foi sensação do Mundial e se tornou o atleta da posição com mais seguidores no Instagram no mundo: 28 milhões
Ricky Martin e Pedro Sampaio fazem show elétrico no intervalo da NFL
Maracanã recebe neste domingo (27) o duelo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens; evento é o primeiro da NFL no Rio de Janeiro
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Goleiro do Fluminense, Fábio marca presença em evento da NFL no Rio
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Ao lado de Bruna Biancardi, Neymar assiste a evento da NFL no Maracanã
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Haaland marcou, Cristiano Ronaldo começou no banco de reservas, e seleção lusitana levou a melhor em confronto pela Liga das Nações
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