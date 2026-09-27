Vozinha com a camisa do Colo-Colo - Sebastian Ordenes / Colo-Colo

Vozinha com a camisa do Colo-ColoSebastian Ordenes / Colo-Colo

Publicado 27/09/2026 19:37 | Atualizado 27/09/2026 19:41

O goleiro Vozinha, de 40 anos , que foi o grande destaque da seleção da Cabo Verde, na última Copa do Mundo, afirmou que o sucesso na competição teve impactos negativos em sua vida. O veterano reclamou da falta de privacidade.

"Perdi minha paz e tranquilidade. Não tenho mais privacidade, ou pelo menos muito menos do que antes. Agora saio, vou a um restaurante, e sempre tem alguém querendo tirar uma foto comigo ou me pedir um autógrafo. Ou, pior, alguém me filmando. Isso é o que mais mudou na minha vida, e acho que não há nada que eu possa fazer a respeito", afirmou em entrevista ao jornal inglês "The Observer".

Vozinha falou sobre o dia em que sua vida mudou depois do empate entre Cabo Verde e a Espanha, que foi campeã da Copa do Mundo. O goleiro, de 40 anos, se tornou o mais seguido no mundo com 28 milhões de fãs no Instagram.

"Mais tarde, fui dar algumas entrevistas na zona mista e uma jornalista da Cazé TV me perguntou se eu sabia o que estava acontecendo. Ela me mostrou o celular e foi aí que eu vi que tinha mais de um milhão de seguidores. Decidi desativar as notificações do Instagram para não ter a tentação de ficar checando quem estava me seguindo", disse.

Vozinha, que atualmente defende o Colo-Colo, afirmou que o dinheiro que ganhou e o prestígio não compensam a situação atual.

"Muita gente quer ser famosa, mas só enxerga o lado positivo dessa realidade. Para ser sincero, se me oferecessem a vida que tenho hoje ou a vida que tinha antes, eu escolheria a que tinha antes", contou.

Por fim, o goleiro de Cabo Verde falou sobre a indicação para o prêmio "Bola de Ouro", da France Football, Vozinha se disse muito grato pelo reconhecimento.

"Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Era impensável, mas sou grato a todos que pensaram em mim. Só de estar nessa lista já é uma grande honra", concluiu o veterano.