Raphinha em treino desta sexta-feira (26)Rafael Ribeiro / CBF
Raphinha surge como favorito para ser capitão do Brasil em amistoso
Atacante do Barcelona e o volante Bruno Guimarães aparecem como opções para exercer a função de Marquinhos, que será poupado
Raphinha tem concorrência
Raphinha surge como favorito para ser capitão do Brasil em amistoso
Atacante do Barcelona e o volante Bruno Guimarães aparecem como opções para exercer a função de Marquinhos, que será poupado
Infantino admite chance de liberar fundos extras às 211 federações
Presidente da Fifa enviou uma carta a todos os países-membros da entidade com informações sobre os pagamentos adicionais
Vasco realiza jogo-treino contra time de São Paulo nesta quarta
Partida acontecerá no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, em meio à paralisação do futebol na data Fifa
Jorginho visita time de infância e se emociona: 'Sentimento muito bom'
Volante rubro-negro utilizou o período de folga da Data Fifa para retornar a sua cidade natal e participou de evento do seu primeiro clube
Vasco convoca Conselho Deliberativo para votar oferta de Lamacchia
Reunião debaterá a proposta de compra da SAF do Cruz-Maltino e as mudanças a serem feitas no estatuto para que ela se concretize
França vence Bélgica com gol no fim e segue invicta na Liga das Nações
Olise marcou aos 43 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória francesa em Bruxelas pela segunda rodada da competição
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.