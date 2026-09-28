Raphinha em treino desta sexta-feira (26) - Rafael Ribeiro / CBF

Raphinha em treino desta sexta-feira (26)Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 28/09/2026 20:29

seleção brasileira terá um novo capitão no amistoso contra a Austrália, nesta terça-feira (29), às 7h (de Brasília), em Brisbane. Com a ausência do zagueiro Marquinhos, que começará no banco de reservas, o técnico Carlo Ancelotti vai ter que definir um novo líder. Entre as possibilidades, o atacante Raphinha é um dos favoritos para usar a braçadeira, segundo o "ge".

O atacante de 29 anos já exerce a função de capitão no Barcelona. O brasileiro está em boa fase na equipe catalã. O atacante é o principal destaque do clube no começo da temporada, com 14 gols e três assistências em oito partidas. Além disso, marcou dois hat-tricks de maneira consecutiva e, no momento, é o artilheiro da equipe no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões.

Raphinha tem concorrência



Raphinha é o favorito, mas não é o único na disputa. Outro nome que surge como possível substituto de Marquinhos é Bruno Guimarães. O volante, que hoje pertence ao Arsenal, exerceu o posto por boa parte de sua passagem pelo Newcastle. O histórico de capitania por seus clubes, por sua vez, joga a favor do volante e do atacante, que já desempenham papel de liderança nos bastidores.

Raphinha e Bruno Guimarães são vistos como unanimidades por Carlo Ancelotti no ciclo até 2030, que conta ainda com Gabriel Magalhães e Vini Jr. O zagueiro também já exerceu a função no Arsenal, assim como o atacante no Real Madrid. Vini, aliás, é um dos jogadores há mais tempo no clube espanhol e, por isso, aparece junto com o uruguaio Valverde na frente da hierarquia.



Últimos capitães da Seleção

Nas últimas edições de Copa do Mundo, os defensores estavam ocupando a braçadeira. Na edição de 2026, Marquinhos era o capitão. Nas Copas de 2014 e 2018, Thiago Silva foi o capitão, enquanto Miranda e Marcelo também exerceram a função em 2018. Em 2010, Lúcio era o dono da braçadeira.

Agenda

Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil empatou por 1 a 1 com a Austrália, na última sexta-feira (25), em Townsville. Após o duelo novamente contra os australianos, a Seleção irá enfrentar a Índia, no sábado (3), às 11h, em Calcutá.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza