Comentarista e ex-jogador, Felipe Melo fez diversas ponderações sobre a formação de base atual no Brasil e seus métodos. Ele ainda aproveitou a situação para refletir se as categorias de base da Espanha, a atual campeã mundial, seguem os mesmo moldes da brasileira.
"Aí a minha pergunta é: Formamos atletas? A gente fica falando de campo, a gente está falando de calendário, mas e a formação de atletas da base? A gente fica colocando atleta fortíssimo na base, contratando atleta forte ou a gente está formando aquele pequenininho magrinho, que daqui a pouco o moleque tem muita qualidade?", criticou Felipe Melo.
Além disso, o comentarista questionou se as crianças e adolescentes que estão atuando pelas equipes de base não estão sendo tratadas como adultos antes do momento correto, tanto dentro do campo, quanto fora dele.
"Os nossos treinadores da base, a formação da base, a gente quer que os meninos com 13, 12 anos de idade entreguem taticamente ou que os meninos estejam se divertindo? Eu não tenho dúvida que na Espanha com 12, 9 anos, estão se divertindo.", indagou, comparando a formação brasileira com a espanhola.
Por que surgiu o debate?
A estrutura das categorias de base e a formação dos atletas no futebol brasileiro se tornou pauta após a decisão da CBF, em conjunto aos clubes, de reduzir o número de estrangeiros no Campeonato Brasileiro. A ideia é reduzir o número de nove para cinco não-brasileiros por equipe até 2030, sob a justificativa de que eles estariam tomando os minutos das jovens promessas.
Além disso, a eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo, nas oitavas de finais para a Noruega com uma 2 a 1, e o empate contra a Austrália por 1 a 1, em atuação muito abaixo das expectativas, foram motivos para os questionamentos voltarem à tona.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo
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