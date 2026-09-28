Felipe Melo questiona métodos utilizados nas categorias de base - Reprodução / SporTV

Felipe Melo questiona métodos utilizados nas categorias de baseReprodução / SporTV

Publicado 28/09/2026 18:55

Comentarista e ex-jogador, Felipe Melo fez diversas ponderações sobre a formação de base atual no Brasil e seus métodos. Ele ainda aproveitou a situação para refletir se as categorias de base da Espanha , a atual campeã mundial, seguem os mesmo moldes da brasileira.

Felipe Melo defende que o problema do futebol brasileiro está na formação de atletas nas categorias de base. #futebol #fechamentosportv #selecaobrasileira pic.twitter.com/6NIbP4tjLT — ge (@geglobo) September 27, 2026

"Aí a minha pergunta é: Formamos atletas? A gente fica falando de campo, a gente está falando de calendário, mas e a formação de atletas da base? A gente fica colocando atleta fortíssimo na base, contratando atleta forte ou a gente está formando aquele pequenininho magrinho, que daqui a pouco o moleque tem muita qualidade?", criticou Felipe Melo.

Além disso, o comentarista questionou se as crianças e adolescentes que estão atuando pelas equipes de base não estão sendo tratadas como adultos antes do momento correto, tanto dentro do campo, quanto fora dele.

"Os nossos treinadores da base, a formação da base, a gente quer que os meninos com 13, 12 anos de idade entreguem taticamente ou que os meninos estejam se divertindo? Eu não tenho dúvida que na Espanha com 12, 9 anos, estão se divertindo.", indagou, comparando a formação brasileira com a espanhola.

Por que surgiu o debate?

A estrutura das categorias de base e a formação dos atletas no futebol brasileiro se tornou pauta após a decisão da CBF, em conjunto aos clubes, de reduzir o número de estrangeiros no Campeonato Brasileiro. A ideia é reduzir o número de nove para cinco não-brasileiros por equipe até 2030, sob a justificativa de que eles estariam tomando os minutos das jovens promessas.

Além disso, a eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo, nas oitavas de finais para a Noruega com uma 2 a 1, e o empate contra a Austrália por 1 a 1, em atuação muito abaixo das expectativas, foram motivos para os questionamentos voltarem à tona.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo