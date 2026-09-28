Capa do curta 'Ziyech: A Estrela do Marrocos' - Divulgação / Botafogo

Capa do curta 'Ziyech: A Estrela do Marrocos'Divulgação / Botafogo

Publicado 28/09/2026 21:00

A obra terá a ajuda de depoimentos e bastidores exclusivos para contar a história das negociações e da chegada de Ziyech à equipe de General Severiano. Entre as nuances das conversas com o Botafogo, o curta também tratará da carreira do atacante no futebol europeu. Além disso, detalhará a importância do jogador para o Marrocos, seleção que defendeu em duas Copas do Mundo — 2018 e 2022 —, e para o continente africano.

Quando e onde assistir ao curta de Ziyech?

O curta-metragem sobre o marroquino se chamará "Ziyech: A Estrela do Marrocos". Ele irá ao ar já nesta terça-feira (29), às 17h (de Brasília), no canal da Botafogo TV no YouTube. A obra foi elaborada e realizada pela Botafogo Films, produtora própria do clube carioca.

Outros projetos da Botafogo Films

Antes de gravar a homenagem a Ziyech, a gravadora já havia investido em outras produções. A primeira delas foi o mini documentário "L'arrivo: A chegada", com bastidores da chegada do antigo treinador Davide Ancelotti ao comando da equipe, publicada em agosto do ano passado.

Em seguida, outros dois projetos do mesmo porte foram ao ar. Um deles foi "Barboza - O Orgulho de Villa Celina", sobre o ex-zagueiro do clube, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, atualmente no Palmeiras. O outro se chamou "Joias do Bairro - Huguinho", sobre uma das últimas promessas reveladas pelas categorias de base do Glorioso, hoje peça importante do meio-campo botafoguense.

Sem contar a principal produção da Botafogo Films: a série documental de seis episódios nomeada "Das Cinzas ao Fogo". Nela, a gravadora contou a história do vitorioso ano de 2024 com bastidores e imagens inéditas. Todas as obras documentais estão disponíveis no YouTube.