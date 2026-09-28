Capa do curta 'Ziyech: A Estrela do Marrocos'Divulgação / Botafogo

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João Vitor Cravo
Marroquino de 33 anos, Hakim Ziyech já chegou ao Botafogo com tratamento de ídolo. Depois de recepção de gala no aeroporto, apresentação com festa no Nilton Santos e estreia cercada de expectativas contra o Mirassol, o atacante ganhará uma homenagem do clube carioca. Nesta segunda-feira (28), o Glorioso anunciou que irá lançar um curta metragem de produção própria sobre o jogador.
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A obra terá a ajuda de depoimentos e bastidores exclusivos para contar a história das negociações e da chegada de Ziyech à equipe de General Severiano. Entre as nuances das conversas com o Botafogo, o curta também tratará da carreira do atacante no futebol europeu. Além disso, detalhará a importância do jogador para o Marrocos, seleção que defendeu em duas Copas do Mundo — 2018 e 2022 —, e para o continente africano.

Quando e onde assistir ao curta de Ziyech?

O curta-metragem sobre o marroquino se chamará "Ziyech: A Estrela do Marrocos". Ele irá ao ar já nesta terça-feira (29), às 17h (de Brasília), no canal da Botafogo TV no YouTube. A obra foi elaborada e realizada pela Botafogo Films, produtora própria do clube carioca.

Outros projetos da Botafogo Films

Antes de gravar a homenagem a Ziyech, a gravadora já havia investido em outras produções. A primeira delas foi o mini documentário "L'arrivo: A chegada", com bastidores da chegada do antigo treinador Davide Ancelotti ao comando da equipe, publicada em agosto do ano passado.
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Em seguida, outros dois projetos do mesmo porte foram ao ar. Um deles foi "Barboza - O Orgulho de Villa Celina", sobre o ex-zagueiro do clube, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024, atualmente no Palmeiras. O outro se chamou "Joias do Bairro - Huguinho", sobre uma das últimas promessas reveladas pelas categorias de base do Glorioso, hoje peça importante do meio-campo botafoguense.
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Sem contar a principal produção da Botafogo Films: a série documental de seis episódios nomeada "Das Cinzas ao Fogo". Nela, a gravadora contou a história do vitorioso ano de 2024 com bastidores e imagens inéditas. Todas as obras documentais estão disponíveis no YouTube.