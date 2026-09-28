Alessandro Brito em coletiva de seu ex-clube, o Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Alessandro Brito em coletiva de seu ex-clube, o BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 28/09/2026 15:59

O Crystal Palace tem interesse em Danilo Santos, do Botafogo . Ex-dirigente do Botafogo e integrante da comissão de olheiros do clube inglês, Alessandro Brito admitiu que o volante está no radar para a próxima janela de transferências. Em entrevista ao programa "Fala a Fonte", da ESPN, o olheiro revelou que o meia do Glorioso e o volante André, do Corinthians, estão sendo observados.

"Elas (as negociações) não chegaram a acontecer. Eles seguem em um monitoramento nosso. Existe uma necessidade nossa na posição, temos acompanhado alguns jogadores que se destacam nessa posição e eles, sim, estão numa lista larga de monitoramento que estamos acompanhando jogo a jogo", disse Alessandro Brito durante o programa.

Além do Crystal Palace, o jogador do Alvinegro despertou interesse em outros clubes europeus como Zenit, Newcasttle e Fullham, principalmente após a sua participação com a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo. Mesmo com a eliminação precoce nas oitavas de final com a derrota por 2 a 1 para a Noruega, Danilo Santos se valorizou com a convocação.

Neste período, o Danilo recebeu propostas oficiais apenas do Zenit e da Atalanta, ambas com o valor de 25 milhões de euros (cerca de R$ 148 milhões) e recusadas pelo Glorioso por considerar o valor abaixo do esperado. O Botafogo pede algo em torno de 35 e 40 milhões de euros (entre R$ 177,9 milhões e R$ 237,2 milhões) para negociá-lo.

Junto das equipes do velho continente, o Palmeiras também está disposto a tentar a contratação do meia, depois de uma longa negociação que ocorreu no meio deste ano. Na época, o Alvinegro recusou uma proposta de 28 milhões de euros (algo próximo a R$ 160 milhões). Mesmo sendo o maior valor ofertado pelo jogador, não era do interesse reforçar um rival nacional, priorizando uma venda para fora do Brasil.

Qual a expectativa do Botafogo?

Danilo foi contratado no meio do ano passado como a maior contratação da história do Botafogo, custando 22 milhões de euros (cerca de R$ 142,7 milhões na cotação da época). Diante da valorização do jogador no período e do contrato que se encerra apenas em 2029, o clube espera receber entre 35 a 40 milhões de euros, dando preferência a uma venda para o exterior.

O Botafogo segue no aguardo de uma proposta oficial que atinja as expectativas financeiras da equipe, e há um entendimento de que a operação deve ocorrer no começo de 2027.



*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza