Éder Militão em ação durante treino do Real Madrid, no CT de Valdebebas - Divulgação / Real Madrid

Éder Militão em ação durante treino do Real Madrid, no CT de ValdebebasDivulgação / Real Madrid

Publicado 28/09/2026 08:54

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Ele era considerado nome certo na convocação de Carlo Ancelotti, mas precisou passar por cirurgia e ficou de fora. Agora, avançou no tratamento e se aproximou do retorno aos gramados.



O defensor também não apareceu na primeira lista do técnico italiano depois do torneio internacional, uma vez que ainda não tem condições de entrar em campo. Para esta Data Fifa, os chamados para o setor foram Arthur Dias (Athletico-PR), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG) e Vitor Reis (Manchester City). Ele era considerado nome certo na convocação de Carlo Ancelotti, mas precisou passar por cirurgia e ficou de fora. Agora, avançou no tratamento e se aproximou do retorno aos gramados.O defensor também não apareceu na primeira lista do técnico italiano depois do torneio internacional, uma vez que ainda não tem condições de entrar em campo. Para esta Data Fifa, os chamados para o setor foram Arthur Dias (Athletico-PR), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG) e Vitor Reis (Manchester City).

Foco na Copa do Mundo de 2030

De volta, Éder Militão espera conseguir se manter saudável para fazer um bom ciclo e marcar presença na Copa do Mundo de 2030. Ao longo da carreira, o zagueiro disputou um Mundial, em 2022. Ele é peça importante para a seleção brasileira principalmente pela polivalência, uma vez que também pode atuar como lateral-direito, uma das posições mais carentes no país.

Agenda

Éder Militão seguirá o cronograma de recuperação para se recondicionar fisicamente e voltar à ativa o mais rapidamente possível. Sob o comando de José Mourinho, o próximo compromisso do Real Madrid acontecerá somente no dia 10 de outubro, depois da Data Fifa.

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O adversário será o Villarreal, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. Neste momento, o time merengue é o quarto colocado na tabela, com 15 pontos. Quem lidera é o Barcelona, isolado com 21. O adversário será o Villarreal, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. Neste momento, o time merengue é o quarto colocado na tabela, com 15 pontos. Quem lidera é o Barcelona, isolado com 21.