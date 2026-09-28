Yamal na Copa de 2026AFP
Yamal crê que pouca idade é obstáculo para vencer 'Bola de Ouro'
Atacante, de 19 anos, afirmou que acredita que merece o prêmio há algumas temporadas, mas que a juventude é utilizada contra ele
Presidente do Flamengo pede que veto às bets seja barrado no Congresso
Depois de falar sobre o prejuízo do Rubro-Negro com a proibição, Bap mostrou estar na torcida pela queda da Medida Provisória no Legislativo
Governo Federal adia reunião com clubes sobre proibição das bets
Encontro estava marcado para esta terça-feira (29), com o intuito de discutir os impactos do fim das casas de apostas online
CBF reforça busca por novos camisas 10 com ajuda de Ancelotti
Gerente geral de seleções masculinas da entidade, Cícero Souza revelou que lapidar novas jóias para a posição é uma prioridade no Brasil
Itália goleia Turquia e vence a primeira com Roberto Mancini
Azzurra faz três gols na etapa inicial com atuação avassaladora e desencanta sob o comando do novo treinador na Liga das Nações
Botafogo lança curta em homenagem a Ziyech
Obra audiovisual conta a história do atacante marroquino e aprofunda detalhes das negociações que precederam sua chegada ao Glorioso
Raphinha surge como favorito para ser capitão do Brasil em amistoso
Atacante do Barcelona e o volante Bruno Guimarães aparecem como opções para exercer a função de Marquinhos, que será poupado
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