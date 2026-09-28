Yamal na Copa de 2026 - AFP

Yamal na Copa de 2026AFP

Publicado 28/09/2026 07:00

O atacante Lamine Yamal, de 19 anos, da seleção espanhola e do Barcelona, afirmou que sua pouca idade parece ser um obstáculo para vencer o prêmio "Bola de Ouro", da France Football. Na opinião do atleta, algumas pessoas acabam não o escolhendo por uma certeza de que ele levará a honraria um dia.

"Todo mundo sabe disso, e eles sabem que sou um jogador que faz a diferença. Eu acredito que algumas pessoas pensam: Lamine tem 19 anos… ele vai ganhar a Bola de Ouro algum dia, então vamos dar para outra pessoa", disse em entrevista ao jornal inglês "The Guardian".

Yamal é um dos favoritos ao prêmio, depois da Espanha ter conquistado a Copa do Mundo. Na opinião do atacante do Barcelona, esta não é a primeira temporada que ele merece ser lembrado.

"Honestamente, eu não acho que é só este ano que eu estive no nível para ganhar a Bola de Ouro… mas isso tem sido há mais tempo", opinou.

Apesar disso, Lamine Yamal descartou que isso atrapalhe sua motivação no futebol. Mesmo que ele precise mostrar mais que os outros para levar o prêmio, o espanhol afirmou que fará isso.

"Eu só preciso vencer, vencer e vencer, e aí chegará um momento em que não haverá debate. Haverá pessoas que vão amar isso e outras que vão dizer: … e isso é normal", contou.

Apenas aos 19 anos, Yamal viveu a melhor temporada de sua carreira. Em 49 jogos pelo Barça, o jogador anotou 24 gols e 21 assistências. Sem contar os títulos, ponto alto de 2025/26. Pelo clube, o ponta faturou o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei, enquanto, pela seleção espanhola, conquistou a tão sonhada Copa do Mundo.

Um dos principais questionamentos sobre a temporada do jovem, no entanto, foi sua participação na Copa do Mundo. Yamal não foi o protagonista que se esperava nas partidas da Espanha, como havia sido na conquista da Eurocopa de 2024, por exemplo.

Com base nisso, em discussões sobre quem deve ser o vencedor do prêmio, comentaristas têm preterido o espanhol a nomes como Mbappé, protagonista e artilheiro da Copa pela semifinalista França, e Dembélé, atual vencedor do prêmio e um dos principais candidatos a faturá-lo novamente, já que conquistou o bicampeonato da Liga dos Campeões com o PSG.