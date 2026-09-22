Messi e Lamine Yamal interagem durante a final da Copa do MundoCHARLY TRIBALLEAU / AFP
Yamal pede Messi entre indicados à Bola de Ouro: 'Fez uma grande Copa'
Jovem espanhol foi na contramão dos críticos e defendeu a presença da lenda argentina entre os candidatos a melhor jogador do mundo
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Hoje no Atlético-MG, meia criou quadro no 'Canal do Scarpinha', no YouTube, e vem dando o que falar; vídeos repercutiram até fora do país
Atletas com cidadania brasileira podem 'burlar' limite de estrangeiros
Jogadores que têm dupla-nacionalidade não contarão para o novo número máximo de estrangeiros, aprovado pelos clubes na última segunda (21)
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Revelado pelo Rubro-Negro, atacante de 22 anos está atuando na série C do Campeonato Brasileiro; atleta quase reforçou o Barcelona em 2023
Palmeiras recebe regras para aumentar de setor visitante contra o Flu
Clube paulista terá de cumprir uma série de exigências enviadas pela PM para ampliar a carga da torcida tricolor no Nubank Parque
Ex-Botafogo, Jair Ventura recusa proposta do Internacional
Treinador de 47 anos foi procurado por dirigentes do Colorado, mas decidiu permanecer no Vitória para a sequência da temporada
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