Messi e Lamine Yamal interagem durante a final da Copa do Mundo - CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Messi e Lamine Yamal interagem durante a final da Copa do MundoCHARLY TRIBALLEAU / AFP

Publicado 22/09/2026 22:57

Um dos principais candidatos à conquista da Bola de Ouro , troféu a ser entregue pela revista France Football ao melhor jogador da última temporada no dia 26 de outubro, Lamine Yamal deixou de lado a promoção pessoal para exaltar um ídolo. O jovem jogador do Barcelona fez questão de incentivar a presença do argentino Lionel Messi entre os principais indicados ao prêmio.

De acordo com o ponta de 19 anos, o astro da Argentina merece estar entre os nomes, pois teve grandes atuações na Copa do Mundo. Aos 39 anos, Messi foi vice-artilheiro do torneio com oito gols, apenas dois atrás do goleador Mbappé, e somou outras quatro assistências. Além disso, foi protagonista da campanha que levou sua seleção à final do torneio, quando foi derrotada pela própria Espanha de Yamal.

"Lionel Messi é mencionado porque fez uma grande Copa do Mundo, e todas as opiniões devem ser respeitadas. Se alguém diz 'Messi é quem merece' ou 'Rodri é quem merece', isso é perfeitamente respeitável. Não tem nada a ver com o número de gols que ele marca ou qualquer outra coisa. Não sei, quando penso na Bola de Ouro, penso em Messi, Ronaldinho, jogadores assim, que são diferentes", disse Yamal, ao jornal francês "L'Équipe", cavando também a presença do colega de Barcelona e Espanha, Rodri.

Feito o apelo em favor de Messi, o jovem atleta do Barcelona não deixou de dar sequência à sua campanha de auto-promoção. Nas últimas semanas, muitas vezes se comparando com Mbappé e outros concorrentes diretos, Yamal tem aproveitado entrevistas com os principais veículos da Europa para enfatizar suas qualidades e feitos como motivos para que ele seja o favorito a conquistar a Bola de Ouro

"Felizmente, consegui conquistar muitos títulos com o Barcelona e, mais recentemente, o título mais importante, que é a Copa do Mundo com a minha seleção", completou Yamal. Na última temporada, o ponta anotou 24 gols e 21 assistências em 49 jogos pelo Barça. Além disso, conquistou o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei pelo clube. Pela Espanha, faturou a Copa do Mundo.

