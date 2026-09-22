Camp Nou, a casa do Barcelona - Josep Lago / AFP

Camp Nou, a casa do BarcelonaJosep Lago / AFP

Publicado 22/09/2026 15:34

O Barcelona não atuará no Camp Nou no início da temporada 2027/28. De acordo com o vice-presidente do clube catalão, Ferran Olivé, durante a assembleia geral anual, a equipe utilizará o Estádio Olímpico enquanto o local passa por novas reformas no telhado.





De acordo com o cronograma, a expectativa é que as novas obras comecem em maio de 2027, logo após o fim da atual temporada. O estádio precisará ficar fechado por pelo menos seis meses, com previsão de retorno apenas em janeiro de 2028. Leia mais: Mbappé planeja dedicar Bola de Ouro à África: 'Minhas raízes' De acordo com o cronograma, a expectativa é que as novas obras comecem em maio de 2027, logo após o fim da atual temporada. O estádio precisará ficar fechado por pelo menos seis meses, com previsão de retorno apenas em janeiro de 2028.





A reforma do Camp Nou começou em 2023 e levou pouco mais de dois anos, com o estádio voltando a receber jogos em novembro de 2025, com capacidade para até 60 mil torcedores. Com a nova reforma, a expectativa é que, em 2028, o estádio tenha capacidade para até 95 mil pessoas. O plano final é que a casa do Barcelona tenha capacidade para 105 mil torcedores. Leia mais: Brasileiros vão na contramão dos principais clubes do mundo A reforma do Camp Nou começou em 2023 e levou pouco mais de dois anos, com o estádio voltando a receber jogos em novembro de 2025, com capacidade para até 60 mil torcedores. Com a nova reforma, a expectativa é que, em 2028, o estádio tenha capacidade para até 95 mil pessoas. O plano final é que a casa do Barcelona tenha capacidade para 105 mil torcedores.





Na mesma reunião, o clube aprovou dois novos empréstimos que somam 510 milhões de euros (R$ 2,9 bilhões), dos quais 300 milhões (R$ 1,7 bilhão) serão destinados à conclusão da obra e 210 milhões (R$ 1,2 bilhão) ao projeto Espai Barça. Com isso, a dívida total do Barcelona chegou a 2,68 bilhões de euros (R$ 15,6 bilhões), sendo 1,8 bilhão (R$ 10,5 bilhões) ligado às intervenções no Camp Nou. Confira também: Jornais pelo mundo analisam ‘revolução’ no futebol brasileiro Na mesma reunião, o clube aprovou dois novos empréstimos que somam 510 milhões de euros (R$ 2,9 bilhões), dos quais 300 milhões (R$ 1,7 bilhão) serão destinados à conclusão da obra e 210 milhões (R$ 1,2 bilhão) ao projeto Espai Barça. Com isso, a dívida total do Barcelona chegou a 2,68 bilhões de euros (R$ 15,6 bilhões), sendo 1,8 bilhão (R$ 10,5 bilhões) ligado às intervenções no Camp Nou.

Onde fica o Estádio Olímpico?

O Estádio Olímpico fica localizado em Barcelona. O local recebeu jogos do Barcelona durante a reforma do Camp Nou e tem capacidade operacional útil declarada de 49.472 lugares, devido a restrições de visibilidade e divisórias de segurança exigidas pelas competições de futebol. Durante os Jogos Olímpicos, o estádio chegou a abrigar cerca de 67 mil pessoas.

Qual o próximo compromisso do Barcelona?

Barcelona volta a campo somente após a Data Fifa, no dia 10 de outubro, contra o Getafe, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. O confronto será às 13h30 (de Brasília), no Camp Nou. No momento, o clube catalão ocupa a primeira colocação da competição, com 21 pontos.