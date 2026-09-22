Kylian Mbappé comemora gol pelo Real MadridAFP
O pai do astro francês, Wilfried Mbappé, é camaronês, enquanto sua mãe, Fayza Lamari, tem ascendência argelina. Apesar de ter nascido e crescido na Europa, ele manteve contato próximo com as referências familiares ao longo da vida.
"São as minhas origens. Sempre tive uma educação com uma cultura africana, mesmo tendo nascido na França e feito tudo na França. Nunca cortei o vínculo com as minhas raízes, com as minhas origens. Acho que é importante porque também faz parte da pessoa que somos, dos valores que nos são transmitidos", afirmou.
Mbappé também destacou a recepção que costuma receber durante as visitas ao continente e revelou o desejo de retribuir esse carinho caso seja escolhido para receber a premiação, cuja cerimônia está marcada para 26 de outubro, em Londres.
"Sempre me senti muito amado no continente africano. Assim, espero poder sair com a Bola de Ouro e, de uma forma ou de outra, dedicá-la a eles também. Cada vez que vou à África sou sempre extremamente bem recebido", completou.
Números de Mbappé
Pelos merengues, terminou como artilheiro do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões. Pela seleção, também teve papel de destaque na Copa do Mundo de 2026, quando marcou dez vezes e se tornou o maior goleador da história do torneio, superando Miroslav Klose e Lionel Messi.
Além de Mbappé, a relação reúne nomes como Ousmane Dembélé, Lamine Yamal e Harry Kane. Entre os concorrentes, três brasileiros também aparecem: Gabriel Magalhães, Marquinhos e Vini Jr.
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