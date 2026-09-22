Kylian Mbappé comemora gol pelo Real Madrid - AFP

Kylian Mbappé comemora gol pelo Real MadridAFP

Publicado 22/09/2026 14:27 | Atualizado 22/09/2026 14:37





O pai do astro francês, Wilfried Mbappé, é camaronês, enquanto sua mãe, Fayza Lamari, tem ascendência argelina. Apesar de ter nascido e crescido na Europa, ele manteve contato próximo com as referências familiares ao longo da vida.

Kylian Mbappé afirmou que pretende dedicar uma possível conquista da Bola de Ouro à África. Em entrevista à rádio francesa 'RFI', o atacante do Real Madrid falou sobre a relação com o continente e destacou a influência de suas origens em meio à polêmica com Ousmane Dembélé pelo prêmio de melhor jogador do mundo O pai do astro francês, Wilfried Mbappé, é camaronês, enquanto sua mãe, Fayza Lamari, tem ascendência argelina. Apesar de ter nascido e crescido na Europa, ele manteve contato próximo com as referências familiares ao longo da vida.

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"São as minhas origens. Sempre tive uma educação com uma cultura africana, mesmo tendo nascido na França e feito tudo na França. Nunca cortei o vínculo com as minhas raízes, com as minhas origens. Acho que é importante porque também faz parte da pessoa que somos, dos valores que nos são transmitidos", afirmou.



Mbappé também destacou a recepção que costuma receber durante as visitas ao continente e revelou o desejo de retribuir esse carinho caso seja escolhido para receber a premiação, cuja cerimônia está marcada para 26 de outubro, em Londres. "São as minhas origens. Sempre tive uma educação com uma cultura africana, mesmo tendo nascido na França e feito tudo na França. Nunca cortei o vínculo com as minhas raízes, com as minhas origens. Acho que é importante porque também faz parte da pessoa que somos, dos valores que nos são transmitidos", afirmou.Mbappé também destacou a recepção que costuma receber durante as visitas ao continente e revelou o desejo de retribuir esse carinho caso seja escolhido para receber a premiação, cuja cerimônia está marcada para 26 de outubro, em Londres.

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"Sempre me senti muito amado no continente africano. Assim, espero poder sair com a Bola de Ouro e, de uma forma ou de outra, dedicá-la a eles também. Cada vez que vou à África sou sempre extremamente bem recebido", completou. "Sempre me senti muito amado no continente africano. Assim, espero poder sair com a Bola de Ouro e, de uma forma ou de outra, dedicá-la a eles também. Cada vez que vou à África sou sempre extremamente bem recebido", completou.

Números de Mbappé



A campanha do atacante sustenta sua presença entre os 30 indicados ao prêmio. Na temporada 2025/26, Mbappé disputou 60 partidas por Real Madrid e França, marcou 58 gols e distribuiu 13 assistências.

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Pelos merengues, terminou como artilheiro do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões. Pela seleção, também teve papel de destaque na Copa do Mundo de 2026, quando marcou dez vezes e se tornou o maior goleador da história do torneio, superando Miroslav Klose e Lionel Messi.



Além de Mbappé, a relação reúne nomes como Ousmane Dembélé, Lamine Yamal e Harry Kane. Entre os concorrentes, três brasileiros também aparecem: Gabriel Magalhães, Marquinhos e Vini Jr.

Pelos merengues, terminou como artilheiro do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões. Pela seleção, também teve papel de destaque na Copa do Mundo de 2026, quando marcou dez vezes e se tornou o maior goleador da história do torneio, superando Miroslav Klose e Lionel Messi.Além de Mbappé, a relação reúne nomes como Ousmane Dembélé, Lamine Yamal e Harry Kane. Entre os concorrentes, três brasileiros também aparecem: Gabriel Magalhães, Marquinhos e Vini Jr.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato