Jair Ventura é treinador do Vitória - Foto: Reprodução | Youtube - TV Vitória

Jair Ventura é treinador do VitóriaFoto: Reprodução | Youtube - TV Vitória

Publicado 22/09/2026 19:59

O Internacional teve a proposta recusada pelo ex- Botafogo Jair Ventura nesta terça-feira (22) para comandar a equipe. O treinador de 47 anos foi procurado nesta terça-feira por dirigentes do Colorado, mas optou por permanecer no Vitória. A informação é da ESPN.





A busca por um novo técnico vem após uma sequência ruim de Paulo Pezzolano, demitido no último domingo (22). Anunciado em dezembro de 2025, ele comandou a equipe por 46 jogos, com 18 vitórias, 12 empates e 16 derrotas. Leia mais: Gabigol é sondado por clubes europeus e tem 2027 indefinido A busca por um novo técnico vem após uma sequência ruim de Paulo Pezzolano, demitido no último domingo (22). Anunciado em dezembro de 2025, ele comandou a equipe por 46 jogos, com 18 vitórias, 12 empates e 16 derrotas.

Outros nomes que recusaram o Colorado

Anteriormente, o Internacional estava monitorando os treinadores Luis Zubeldía e Mauricio Barbieri. O ex-Fluminense está sem clube desde agosto, quando foi demitido do Tricolor, e não gostaria de um contrato curto, já que o clube oferece vínculo apenas até o final do ano, quando acontecem as eleições que definirão o novo presidente.





Já Barbieri, que hoje pertence ao Juventude, não quer deixar o clube na reta final da Série B do Brasileirão. Além disso, devido a uma multa rescisória maior para equipes sulistas, isso também poderia ser um obstáculo na negociação. Barbieri tem contrato com o Papo até o fim de 2026. Confira também: Brasileirão é uma das ligas com menos estrangeiros no mundo Já Barbieri, que hoje pertence ao Juventude, não quer deixar o clube na reta final da Série B do Brasileirão. Além disso, devido a uma multa rescisória maior para equipes sulistas, isso também poderia ser um obstáculo na negociação. Barbieri tem contrato com o Papo até o fim de 2026.





Diego Aguirre, que já trabalhou no Colorado e atualmente está no Peñarol, também foi contatado, assim como Rafael Lacerda, da Chapecoense. O nome de Lisca foi mais um ventilado. Abel Braga, ídolo do clube e atual diretor técnico, neste momento não pretende fazer o que fez no ano passado, quando assumiu o Inter nas últimas rodadas do campeonato e livrou a equipe do rebaixamento. Leia mais: Zagueiro revelado pelo Botafogo alcança marca centenária na Europa Diego Aguirre, que já trabalhou no Colorado e atualmente está no Peñarol, também foi contatado, assim como Rafael Lacerda, da Chapecoense. O nome de Lisca foi mais um ventilado. Abel Braga, ídolo do clube e atual diretor técnico, neste momento não pretende fazer o que fez no ano passado, quando assumiu o Inter nas últimas rodadas do campeonato e livrou a equipe do rebaixamento.

Momento do Internacional na temporada

Quem assumir o comando do Internacional chegará num momento decisivo da temporada. O Colorado não vive boa fase no Campeonato Brasileiro e ocupa a 18ª colocação, com 28 pontos. Recentemente, o time gaúcho ainda foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil para o rival Grêmio.