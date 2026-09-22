David Sousa em ação pelo Casa Pia, de PortugalDivulgação / Casa Pia
Zagueiro revelado pelo Botafogo alcança marca centenária na Europa
David Sousa chega ao 100º jogo no continente após passagem pelo futebol belga e comemora feito durante vitória do Casa Pia
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São Cristóvão rebate Cruzeiro sobre Ronaldo: 'Não formaram ele'
Discussão sobre qual das duas equipes revelou o Fenômeno dura anos; primeira partida oficial do centroavante foi pelo clube mineiro
Argentina encaminha renovação com Lionel Scaloni
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José Boto afirmou que clubes terão mais dificuldade para manter jogadores de qualidade antes de uma possível saída para a Europa
Vencedores de jogos da NFL no Brasil tiveram 'sorte' nos últimos anos
Philadelphia Eagles conquistou o título em 2024, enquanto o Los Angeles Chargers foi para os playoffs na última temporada
Ex-Botafogo, Neto tem acerto encaminhado com a Juventus
Jogador, de 37 anos, teve passagem ruim e curta pelo Alvinegro; veterano rescindiu contrato e está perto de voltar ao futebol europeu
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