David Sousa em ação pelo Casa Pia, de Portugal - Divulgação / Casa Pia

David Sousa em ação pelo Casa Pia, de PortugalDivulgação / Casa Pia

Publicado 22/09/2026 18:00

Botafogo, teve motivos de sobra para comemorar no último domingo (20). Em campo pelo Casa Pia, o defensor ajudou a equipe portuguesa a vencer o Estoril por 2 a 1, fora de casa, e alcançou uma marca importante na carreira: 100 jogos disputados no futebol europeu. O zagueiro brasileiro David Sousa, ex-, teve motivos de sobra para comemorar no último domingo (20). Em campo pelo Casa Pia, o defensor ajudou a equipe portuguesa a vencer o Estoril por 2 a 1, fora de casa, e alcançou uma marca importante na carreira: 100 jogos disputados no futebol europeu.

Em sua segunda temporada pelo Casa Pia, Sousa chegou ao centésimo jogo no continente após construir sua trajetória principalmente na Bélgica. Formado nas categorias de base do Botafogo, ele iniciou a carreira internacional pelo Cercle Brugge, onde disputou 18 partidas, marcou um gol e deu uma assistência.

Depois, defendeu o RWD Molenbeek, atual RWDM Brussels, com 45 jogos, quatro bolas na rede e dois passes decisivos. O clube belga fez parte da rede multiclubes que tinha o próprio Botafogo e era controlada pelo empresário John Textor.

Já pelo Casa Pia, são 37 confrontos e dois tentos. O jogador celebrou o resultado diante do Estoril e destacou a importância dos três pontos conquistados fora de casa.

"Foi uma vitória muito importante pra gente, porque jogamos fora de casa e conquistamos um resultado expressivo. Foi um jogo muito duro, contra um adversário difícil, e o nosso time mostrou a nossa força e conquistou os três pontos, que era o nosso principal objetivo", afirmou.

As 100 exibições no Velho Continente também representam um momento especial na trajetória de David Sousa, que deixou o Brasil ainda jovem para buscar espaço no exterior.

"Essa marca dos 100 jogos é algo que me deixa muito feliz, porque saí cedo do Brasil, deixei o Botafogo para jogar no Cercle Brugge e, graças a Deus, as coisas aconteceram bem por lá. Depois pude trocar de time e seguir também na Bélgica, quando fui muito feliz no Molenbeek, outro clube onde fui muito feliz", disse o zagueiro.

Além do feito alcançado, David Sousa vem tendo números de destaque pelo Casa Pia na atual temporada. Ele lidera a equipe em lançamentos certos, com média de 3,7 por partida, e aparece no topo em desarmes, com 16, cortes, com 48, e interceptações, com 13.

"Aí tive essa grande oportunidade de vir para o Casa Pia, onde estou na minha segunda temporada e estou muito feliz e motivado. Espero poder ampliar essa marca e seguir escrevendo a minha história aqui", completou.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Rodrigo Souza