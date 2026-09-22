Frase estampada no estádio do São Cristóvão, que leva o nome de Ronaldo Nazário - Renato Campos / São Cristóvão

Frase estampada no estádio do São Cristóvão, que leva o nome de Ronaldo NazárioRenato Campos / São Cristóvão

Publicado 22/09/2026 17:55

Ex-atacante e bicampeão do mundo com a seleção brasileira, Ronaldo Fenômeno completa 50 anos nesta terça-feira (22). Por meio das redes sociais, sua ex-equipe, o Cruzeiro veio a público parabenizá-lo e, na publicação, o tratou como revelação do clube. Em resposta, o tradicional São Cristóvão, equipe na qual o camisa 9 do Penta fez parte das categorias de base, contestou a afirmação.

O motivo do debate é que ambos clubes afirmam ter revelado o Fenômeno. O carioca se diz responsável por "lapidar" Ronaldo ainda na base. Já o mineiro se coloca no posto por ter sido o time no qual o jogador atuou profissionalmente pela primeira vez .

Veja a mensagem do Cruzeiro a Ronaldo

anos do Fenômeno!



Formado na Toca da Raposa I, o #CriaDaToca logo encantou a todos quando deu seus primeiros passos no futebol com a camisa azul celeste. Ainda jovem, foi conquistar o mundo e se tornar um dos maiores da história do esporte.



Anos depois, após sua… pic.twitter.com/fyKyHDHY88 — Cruzeiro (@Cruzeiro) September 22, 2026

"Formado na Toca da Raposa I, o #CriaDaToca logo encantou a todos quando deu seus primeiros passos no futebol com a camisa azul celeste. Ainda jovem, foi conquistar o mundo e se tornar um dos maiores da história do esporte.



Anos depois, após sua aposentadoria, a história uniu novamente Cruzeiro e Ronaldo. Um laço que, eternamente, seguirá marcado na história do Cabuloso!

Feliz anivesário Ronaldo!", afirmou o Cruzeiro em postagem por meio do 'X'.

Confira a alfinetada do São Cristóvão

Em reposta, São Cristóvão declarou que o ex-atleta não foi formado pelo clube mineiro e ainda questionou o dia escolhido para desejar as felicitações, visto que Ronaldo comemora aniversário em duas datas.

O aniversário dele foi no dia 18 e vocês não formaram ele https://t.co/rhzYpSyjdM — São Cristóvão F.R. (@saocristovaofr) September 22, 2026 "O aniversário dele foi no dia 18 e vocês não formaram ele", rebateu, de forma sucinta, o clube carioca. "O aniversário dele foi no dia 18 e vocês não formaram ele", rebateu, de forma sucinta, o clube carioca.

Passagem dele pelas equipes



Nascido em Itaguaí, mas criado em, Bento Gonçalves, na zona norte do Rio de Janeiro, Ronaldo Fenômeno se tornou um dos maiores jogadores da história do futebol. Dos pés dele saíram os dois gols do último título de Copa do Mundo da seleção brasileira, no 2 a 0 sobre a Alemanha, em 2002.

Sua carreira se iniciou no futsal, passando pelo Valqueire Tênis Clube e pelo Social Ramos. Ao completar seus 13 anos, o jovem foi para o São Cristóvão, onde atuou nos três anos seguintes e fez sua transição do futebol de salão para o campo.

Em 1993, chegou ao Cruzeiro após dois empresários adquirirem e depois venderem uma porcentagem de seu passe. Por lá, Ronaldo estreiou profissionalmente, na vitória do Cabuloso por 1 a 0 sobre a Caldense, pelo Campeonato Mineiro. Inclusive, ele foi o autor do passe do único gol da partida.

Sua passagem durou apenas um ano, mas no período marcou 44 gols e deu 15 assistências em 47 jogos. Em seguida, se transferiu para o PSV, da Holanda, por 6 milhões de dólares.

Datas de aniversário

Outro questionamento que sempre surge quando o assunto é o aniversário de Ronaldo é se a data correta seria o dia 18 ou 22 de setembro? A resposta é simples. O jogador nasceu no dia 18 de setembro. Contudo, foi oficialmente registrado apenas no dia 22 do mesmo mês, situação cotidiana na época de seu nascimento, principalmente fora das grandes metrópoles.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de João Vitor Cravo