Lionel Scaloni é o técnico da Argentina desde 2018 - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Lionel Scaloni é o técnico da Argentina desde 2018William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 22/09/2026 17:50

Scaloni tem contrato até o fim deste ano e as conversas são por uma ampliação conservadora somente até a próxima competição continental. Porém, com a opção de prorrogação por mais dois anos, chegando à Copa do Mundo de 2030.

Depois da participação no Mundial deste ano, Scaloni colocou sua permanência em risco. Ele afirmou que iria cumprir seu contrato até dezembro e depois iria conversar com Claudio "Chiqui" Tapia, presidente da AFA. Porém, as negociações avançaram nos últimos dias.

Independente do que for definido, Lionel Scaloni comandará a Argentina nos próximos três amistosos: contra a Bolívia no dia 30, Burkina Faso no dia 3 e Benin no dia 6, que será a partida de despedida de Lionel Messi.

Lionel Scaloni foi jogador profissional, tendo atuado de 1995 a 2015. Ele passou por clubes como Newell's Old Boys, Estudiantes, Deportivo A Coruña, Racing Santander, West Ham, Lazio, Mallorca e Atalanta. Como atleta, o argentino atuava como lateral-direito e fez parte do elenco da sua seleção, ao lado de Lionel Messi na Copa do Mundo de 2006.

Em 2018, Scaloni assumiu a Argentina Sub-20 e iniciou sua trajetória como treinador. No mesmo ano, ele substituiu Jorge Sampaoli, depois da Copa do Mundo daquele ano, e se tornou técnico da seleção principal.

Apesar da pouca experiência, o técnico mudou a história recente do futebol argentino e também de Lionel Messi com a sua seleção. A primeira conquista veio em 2021 com a Copa América, no Brasil, encerrando um jejum de 28 anos. Posteriormente, no ano seguinte, se sagrou campeão do mundo no Catar, depois de derrotar a França nas cobranças de pênalti.

Mesmo campeão, Scaloni seguiu no comando da Argentina, e voltou a ser campeão da Copa América em 2025. Neste ano, conduziu sua seleção para mais uma final de Copa do Mundo, porém, desta vez, acabou sendo derrotada pela Espanha na prorrogação. No total, são 104 jogos, com 76 vitórias, 18 empates e 10 derrotas.