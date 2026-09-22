Lionel Scaloni é o técnico da Argentina desde 2018William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Argentina encaminha renovação com Lionel Scaloni
Treinador, de 48 anos, comanda equipe desde 2018; conversas são por ampliação até a disputa da Copa América daqui a dois anos
Presidente do UFC indica retorno de Alex Poatan: 'Em breve'; saiba mais
Dana White mantém mistério sobre próximo compromisso de Poatan após confirmação de Gane x Hokit pelo cinturão dos pesados
Bruno Guimarães recorda pênalti perdido pelo Brasil: ‘Ainda dói muito’
Meio-campista lembrou da cobrança desperdiçada na derrota para a Noruega, que culminou na eliminação nas oitavas da Copa do Mundo
Botafogo se reapresenta de olho na reta final da temporada
Recém-contratado, Tite espera aproveitar a Data Fifa para conhecer melhor o elenco alvinegro e implementar o seu estilo de jogo
Ancelotti comanda primeiro treino da Seleção com grupo completo
Técnico ainda não definiu a escalação, mas já deu alguns indícios de quem deve entrar em campo contra a Austrália, na sexta-feira (25)
Yamal pede Messi entre indicados à Bola de Ouro: 'Fez uma grande Copa'
Jovem espanhol foi na contramão dos críticos e defendeu a presença da lenda argentina entre os candidatos a melhor jogador do mundo
Ex-Fluminense, Gustavo Scarpa viraliza com resenhas de livros
Hoje no Atlético-MG, meia criou quadro no 'Canal do Scarpinha', no YouTube, e vem dando o que falar; vídeos repercutiram até fora do país
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