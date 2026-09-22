Coutinho em treino pelo Santos - Raul Baretta / Santos

Coutinho em treino pelo SantosRaul Baretta / Santos

Publicado 22/09/2026 15:21

Reforço do Santos para o segundo semestre, o meia Philippe Coutinho , de 34 anos, deverá fazer sua estreia contra o Flamengo. A partida do Peixe contra o líder do Campeonato Brasileiro irá acontecer no próximo dia 8, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

Philippe Coutinho foi a quinta contratação do Santos para o segundo semestre, e a terceira que teve o "dedo de Neymar". O camisa 10 participou das conversas com o meia e também com Arthur, ex-Grêmio, e o atacante Everton Cebolinha, ex-Flamengo. Além deles, Lima, ex-Fluminense, e Rodinei, ex-Flamengo, também foram contratados.

"Com certeza o Neymar teve papel importante na minha vida. Um jogador que dispensa comentários, um amigo que tenho desde criança. Foi a primeira pessoa no futebol que mandou mensagem quando saí do Vasco. Mandou no dia seguinte. Disse que seria um prazer jogar com ele, mas que naquele momento não dava, não estava bem. Não fazia sentido pra mim", contou Coutinho em sua apresentação.

O apoiador estava sem jogar desde fevereiro, quando interrompeu seu contrato com o Vasco. Na ocasião, Coutinho se disse incomodado com a pressão dos torcedores e deixou em aberto sua continuidade no futebol brasileiro e passou sete meses sem clube.

"Fico triste, mas tenho espaço para falar. O Vasco, para mim, sempre foi a minha casa. Fui criado, joguei a base toda, subi para o profissional. Sempre deixei clara a gratidão ao clube. Tinha um ano de contrato no Catar onde ganharia 10 milhões de dólares limpos (cerca de R$ 51,6 milhões). É a única vez que vou falar sobre isso. E ainda tinha um ano de contrato com o Aston Villa", disse.

O Santos será o segundo clube brasileiro de Philippe Coutinho e mais uma grande equipe na sua vida. O veterano, que foi revelado pelo Vasco passou pela Inter de Milão, pelo Liverpool, pelo Barcelona e pelo Bayern. O seu grande momento no futebol foi em 2018, quando foi titular da seleção brasileira ao lado de Neymar na Copa do Mundo de 2018.