Lionel Scaloni é o técnico da Argentina desde 2018William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Argentina teme saída de Scaloni e prioriza negociação por renovação
Técnico campeão do mundo em 2022 e vice em 2026 não garantiu permanência na seleção para o próximo ciclo de Copa do Mundo
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Alan Lescano chega ao Rio para assinar com o Vasco: ‘Muito contente’
Meia-atacante, que era um dos destaques do Argentinos Juniors (ARG), fará exames médicos para firmar acordo de vez com o Cruz-Maltino
Ancelotti promete renovação na Seleção: ‘Começar uma nova geração’
Técnico anunciará na próxima quarta-feira (9) a primeira convocação desde a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo
Hulk sonha conquistar a Libertadores pelo Fluminense: ‘É uma obsessão’
Atacante destacou a importância do apoio da torcida para tentar buscar o troféu; adversário nas quartas de final será o Platense (ARG)
Recém-chegado, Santiago Sosa já se firma no meio-campo do Vasco
Volante se adaptou rapidamente ao Cruz-Maltino, acumulou boas atuações e se tornou peça importante no esquema de Pedro Emanuel
Em reunião da arbitragem, Flu protesta por pênalti marcado em Viveros
Lance aconteceu nos acréscimos do segundo tempo do jogo contra o Athletico-PR; o próprio atacante foi para a cobrança e deixou tudo igual